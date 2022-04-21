HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de hükümet, Johnson hakkında verilecek soruşturma kararını ertelemeye çalışıyor

İngiltere'de hükümet, Johnson hakkında verilecek soruşturma kararını ertelemeye çalışıyor

21.04.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de milletvekilleri bugün, Başbakan Boris Johnson'ın Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmesiyle ilgili parlamentoyu yanıltıp yanıltmadığına dair soruşturma için bir oylama düzenleyecek. İşçi Partisi'nin önergesiyle yapılacak oylama öncesinde hükümet, soruşturma için verilecek kararı ertelemeye çalışıyor.

İngiltere'de hükümet, Johnson hakkında verilecek soruşturma kararını ertelemeye çalışıyor

İngiltere'de milletvekilleri bugün, Başbakan Boris Johnson'ın Covid-19 kısıtlamalarını ihlal etmesiyle ilgili parlamentoyu yanıltıp yanıltmadığına dair soruşturma için bir oylama düzenleyecek. İşçi Partisi'nin önergesiyle yapılacak oylama öncesinde ise hükümet, soruşturma için verilecek kararı ertelemeye çalışıyor.

Hükümet, Avam Kamarası'ndaki oylamanın, Londra polisi ve kıdemli müsteşar Sue Gray tarafından Johnson hakkında yürütülen diğer soruşturmalar bitene kadar beklemesi için İşçi Partisi'nin teklifi üzerine yeni bir öneride bulundu.

Resmi bir ziyaret için Hindistan'a seyahat eden Johnson oylamayı kaçıracak.

Hindistan'ın Gucarat eyaletine giderken uçakta gazetecilere konuşan Başbakan, istifa etmeyeceğini ve partisini bir sonraki genel seçime götürmeyi planladığını söyledi.

Johnson, "Bence yapabileceğimiz en iyi şey, seçmenlerin hayatlarını gerçekten değiştiren ve iyileştiren şeylere odaklanmak ve siyasiler hakkında konuşmayı bırakmak" dedi.

Başbakan, eşi Carrie Johnson ve Maliye Bakanı Rishi Sunak ile birlikte 2020 yılının Haziran ayında Başbakanlık Konutu'nda kendisi için organize edilen doğum günü partisine katıldığı ve bu nedenle Covid-19 pandemisinde uygulanan karantina kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle polis tarafından para cezasına çarptırıldı.

Johnson daha önce milletvekillerine yaptığı açıklamada Başbakanlık Konutu'nda hiçbir Covid kuralının çiğnenmediğini söylemişti. Muhalefet partileri ise Johnson'ı parlamentoyu yanlış yönlendirmekle suçlamıştı.

Parlamentoyu bilerek yanıltmak, başbakan ve bakanların uyması gereken kurallara aykırı.

Buna göre, bu kuralı delen bakanın ya da başbakanın istifa etmesi gerekiyor, muhalefet de Johnson'ın istifa etmesi yönünde çağrı yapıyor.

Johnson önceki gün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada parlamentoyu bilerek yanıltıp yanıltmadığına dair sorulara "Hayır" yanıtını verdi.

İşçi Partisi tarafından sunulan ve diğer muhalefet partileri tarafından da desteklenen oylamada, Avam Kamarası Ayrıcalıklar Komitesi'nin, Johnson'ın parlamentoyu bilerek yanıltıp yanıltmadığı ile ilgili soruşturma başlatması amaçlanıyordu.

Ancak hükümet, Sue Gray raprounu bitirmeden soruşturma yapılıp yapılmayacağının oylanması gerektiğini belirterek kendi düzetmesini sundu.

Muhafazakar Parti milletvekillerinden de bu konuda oy vermesi istendi. Hükümetin Avam Kamarası'ndaki çoğunluğu göz önüne alındığında kabul edilme olasılığı hayli yüksek.

Hükümet, söz konusu olası erteleme kararının, milletvekillerinin kararlarını vermelerinde yardımcı olacağını savundu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mariupol'da son durum ne? Zelenskiy'den kritik açıklama: Büyük bir kısmında...Mariupol'da son durum ne? Zelenskiy'den kritik açıklama: Büyük bir kısmında...
Bakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte geri gönderilen göçmen sayısıBakan Çavuşoğlu açıkladı! İşte geri gönderilen göçmen sayısı
Dünya gördü! Zelenskiy'nin ekipmanında Yozgat detayıDünya gördü! Zelenskiy'nin ekipmanında Yozgat detayı
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Hanımağa' böyle meydan okudu!

'Hanımağa' böyle meydan okudu!

Bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Bayram ikramiyesinde yeni gelişme!

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

Kadirov uyarmıştı... Korkulan oldu!

3600 ek göstergeyle maaşlar 1500 lira artacak!

3600 ek göstergeyle maaşlar 1500 lira artacak!

Meyve ve sebze fiyatındaki artışın nedeni çok başka çıktı!

Meyve ve sebze fiyatındaki artışın nedeni çok başka çıktı!

Powell, altın fiyatlarının ayarlarıyla oynayacak

Powell, altın fiyatlarının ayarlarıyla oynayacak

İlginizi Çekebilir

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bilmece gibi! Cesedin karnındaki dövmenin gizemi çözülemiyor

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Arabanızın havasını tamamen değiştirecek muhteşem ürünler

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

72 yaşındaki kadını dövüp arabasını çaldı! Kaza yapınca...

72 yaşındaki kadını dövüp arabasını çaldı! Kaza yapınca...

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

50 TL altı alabileceğiniz uzun ömürlü organizerler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.