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İngiltere'de hükümetin Covid kurallarını çiğnediği iddialarına yenisi eklendi, Başbakanlık 'İş toplantısı' diyor

20.12.2021 14:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Guardian gazetesi İngiltere'de sıkı Covid önlemlerinin uygulandığı Mayıs 2020'de Başbakan Boris Johnson'ın, eşi ve 17 personelin birlikte şarap ve peynir eşliğinde bir araya geldiğini manşete taşıdı, Başbakanlık ise bunun "iş toplantısı" olduğunu ve kuralların ihlal edilmediğini söylüyor.

İngiltere'de hükümetin Covid kurallarını çiğnediği iddialarına yenisi eklendi, Başbakanlık 'İş toplantısı' diyor

İngiltere'de Covid sürecinde hükümet mensupları ve çalışanlarının kendi koydukları mesafe kurallarını ihlal ettiklerine ilişkin iddialar ve görüntüler, Başbakan Boris Johnson'un peşini bırakmıyor.

Son olarak Guardian gazetesi, Covid salgınının başlarında iç ve dış mekanlarda en sıkı izolasyon kuralları uygulandığı, insanların yalnızca egzersiz için günde bir saat evden çıkmasının tavsiye edildiği bir dönemde; Başbakanlığın bahçesinde Johnson, eşi ve 17 başbakanlık personelinin şarap kadehleriyle hep beraber oturduklarını gösteren bir fotoğraf yayımladı.

https://twitter.com/guardiannews/status/1472689461440004096

Başbakanlık ise fotoğrafla ilgili bir açıklama yaparak, 2020 yılı Mayıs ayına ait fotoğrafta görülenin bir "iş toplantısı" olduğunu kaydetti.

Başbakanlık, yaz aylarında binanın bahçesinde sık sık bu tür çalışma toplantıları yapıldığını da ekledi. O zaman bu toplantıda hükümet görevlisi olmayan Johnson'un eşinin niçin bulunduğu konusuna da açıklamada değinildi.

Söz konusu fotoğrafta Başbakanlık çalışanlarının bir basın toplantısı sonrasında bir araya geldikleri kaydedildi ve "Burası hem Başbakan'ın konutu hem de çalıştığı ofisin bulunduğu bina. Başbakan'ın eşi de burada yaşıyor ve bahçeyi kullanması son derece meşru" denildi.

İşçi Partisi: Halk bıktı, usandı

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin maliye sözcüsü Rachel Reeves ise hükümeti "sosyal mesafa konusunda çıkarılan yasaları ihlal etmek" ile suçladı.

BBC'ye konuşan Reeves, "Halk bıktı, usandı. Halk, bu başbakan ve hükümetinden liderlik beklerken, onlar geçen yıl parti verdiklerini gizlemeye çalışıyorlar" dedi.

İskoç Ulusal Partisi Meclis Grup Başkan Vekili Kirsten Oswald da konunun bir yargı mensubunun başkanlığında yürütülecek soruşturmada incelenmesini istedi.

BBC'ye konuşan Başbakan Yardımcısı Dominic Raab ise "O hafta ne kadar baskı altında ve yoğun bir şekilde çalıştıklarını düşünürseniz, arada bir şeyler içebilirler. Burada olan da bu" dedi.

Koronavirüs bulaşma riskinin buluşma dışarda yapıldığı için düşük olduğunu da kaydeden Raab "Bunun o sırada geçerli kurallara aykırı olmadığı açıkça ortada. Burası bir iş yeri ve iş yerleri için geçerli kurallara uyuluyor" diye konuştu.

Başbakanlık'ta geçen yılın Kasım ve Aralık aylarında bütün ülkede sıkı Covid mesafe önlemleri ilan edildiği dönemlerde kuralların çiğnendiği çok sayıda parti düzenlendiği konusundaki iddialar ve bunların dayandığı görüntüler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmayı üst düzey bürokrat Sue Gray yürütüyor. Daha önce bu işi üstlenen en üst düzey bürokrat Kabine Sekreteri Simon Case, kendisinin de geçen yıl Noel döneminde ofisinde bir eğlence düzenlediğinin ortaya çıkması üzerine bu görevden istifa etmişti.

Son fotoğrafta ne var?

Guardian gazetesinde fotoğrafı yayımlanan Başbakanlık bahçesindeki şaraplı peynirli toplantı, aynı gazetenin haberine göre Sağlık Bakanı tarafından 15 Mayıs 2020 günü düzenlenen basın toplantısından sonra gerçekleşti.

O tarihte İngiltere'de açık havadaki kamusal mekanlarda bile ikiden fazla kişinin bir araya gelmesi yasaklanmıştı. Fakat fotoğrafta görülen toplantı kamusal değil özel bir açık alanda yapıldığı için yasağa girmiyor.

Daha ileriki bir tarihte insanların evlerinin bahçelerinde başka hanelerden kişilerle bir araya gelmesi de yasaklanmıştı.

Fotoğrafın çekildiği tarihteki kurallara göre insanların evden çalışmanın mümkün olmadığı durumlarda işe gitmesine izin vardı.

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