İngiltere'de hükümetin pandemiyle mücadelesi soruşturulacak

Başbakan Johnson, yaşanan trajediden dersler çıkartılması gerekeceğini söyledi.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, hükümetinin koronavirüs salgınıyla mücadelesi konusunda yürütülecek bağımsız kamu soruşturmasının önümüzdeki yıl başlayacağını açıkladı.

Johnson, yüzyılın en ağır salgınıyla karşı karşıya kalındığına işaret ederek, “devletin, eylemlerini olabildiğince titiz ve samimi bir şekilde inceleme ve gelecek için de dersler çıkarma yükümlülüğü var” dedi.

Başbakan, bağımsız kamu soruşturmasının önümüzdeki yılın bahar aylarında başlayabileceğini, salgının son bulması ile daha etkin bir soruşturma ve inceleme yapılabileceğini duyurdu.

127 binden fazla insanın Covid-19 nedeniyle öldüğü İngiltere, Avrupa’da salgın nedeniyle en çok insanın hayatını kaybettiği ülke konumunda bulunuyor.

Bu nedenle aylardır İngiltere’de neden pek çok ülkeye kıyasla salgınla mücadelede başarısız olunduğu sorgulanıyor, sorulara yanıt verecek bağımsız soruşturma yürütülmesi yönünde de çağrılar yapılıyor. Johnson ise bu çağrıları “mücadele sekteye uğrar” gerekçesini öne sürerek aylardır yanıtsız bırakıyordu.