İngiltere’de İki Haftalık Kapanma Gündemde

İngiltere’de yılbaşı “büyük Omicron dalgası” endişesiyle geliyor. Omicron vakası sayısının 10 bin 59 daha artarak 24 bin 968’e ulaşması ülkede kurumları harekete geçirdi.

Milli Güvenlik Kurulu COBRA, haftasonu toplanarak her gün katlanan vaka sayılarını durdurmak için yeni tedbir paketlerini görüşüyor.

Aşı ve karantina karşıtları meydanlarda

Parlamento meydanı ve Londra caddeleri ise aşı ve karantina karşıtlarının protestosuna sahne oldu. Binlerce kişi özgürlük sloganlarıyla hükümetin getirmeyi planladığı yeni tedbirlere karşı yürüdü.

Omicron varyantının hızlı yayılma özelliği nedeniyle halk 3. doz aşı için kuyruğa girerken, bilim kurulu SAGE, Başbakan Boris Johnson’a yeni tedbirler içeren bir dizi tavsiyede bulundu.

Financial Times gazetesinin hükümete yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre Johnson, her ne kadar getirilmesi istenen tedbirleri yumuşatma arzusunda olsa dahi, yeni varyantın yayılma hızına dair gerçeklere de göz yumamıyor.

Aylardır 35 ila 45 binlerde seyreden günlük vaka sayısı Çarşamba 60 bine, Perşembe ve Cuma ise 90 binlere varınca, SAGE kısa adlı bilim danışma kurulu yeni önerilerle başbakana gitti ve acil toplantı talep etti.

Kısıtlamalara dönüş

The Times gazetesinin ‘toplantı notları’ başlığıyla verdiği haberde bu tedbir önerilerinde ‘şalter kapatma’ adı verilen iki haftalık karantina, iş amacı dışında kapalı mekanlarda buluşma yasağı ve restoranların sadece açık hava mekanlarında servisle kısıtlanması dikkat çekiyor.

Kraliçe Noel yemeğini iptal etti

Kraliçe 2. Elizabeth’in geleneksel Noel yemeğini iptal etmesi haberinin arkasından gelen kısıtlama önerilerinin şimdi, Noel öncesi mi yoksa Noel sonrası mı uygulanacağı tartışılıyor.

Üzerinde düşünülen kısıtlamaların uygulanabilmesiyle ilgili İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda yönetimlerinin merkezden istediği ek bütçe de bu hafta sonu hükümetin görüşeceği konular arasında yer alıyor. Aşı sertifikasıyla müşteri almaları sınırlanan gece kulüpleri, iflasın eşiğinde olmaktan yakınmaya şimdiden başlamış durumda.

Milli Güvenlik Kurulu haftasonu toplandı

Başbakanlık sözcüsünün de doğruladığı üzere, İngiltere’de kısa adı COBRA olan Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bu hafta sonu tedbir başlıklarını değerlendirecek. BBC, bilim kurulundan bakanlara ‘yeni tedbirlere hazır olun’ mesajının gittiğini bildirdi.

Wembley stadı aşı merkezine dönüştü

Bilim kurulunun, Omicron varyantına iki dozun yeterli olmadığı, 3. doz aşının ise yüzde 75’e kadar koruma sağladığı açıklamasının ardından aşı olmaya çağrılan İngiliz halkı aşı merkezleri önünde kuyruğa girdi.

Hafta sonu boyunca ülke çapında hipodromlar, stadyumlar ve bazı Noel pazarları olmak üzere 2900 mekan, aşı merkezine dönüştürüldü.

Nüfusun yarısı 3. dozu tamamladı

Halkın yoğun ilgisi sayesinde ülkede yetişkin nüfusunun yarısına denk gelen 26 milyondan fazla kişi 3. doz aşıyı olmuş durumda.

İngiltere’de Covid-19 nedeniyle hastaneye yatışlarda geçen haftaya göre yüzde 26 artış görülmesi bilim kurulunu harekete geçiren teme nokta olarak görülüyor.

Güney Afrika’da yapılan gözlemlerde her ne kadar hastaneye yatanların oksijene bağlanması nadiren gerekmiş olsa da İngiltere’de sağlık sistemine aşırı yüklenmenin önlenmesi hedefi alınan tedbirlerde öncelikli neden olarak öne çıkıyor.

Ülkede sadece Omicron varyantından hastanede yatanların sayısı 65’den 85’e, yaşamlarını yitirenlerin sayısıysa 1’den 7’ye çıktı.

