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İngiltere'de iki sinema zinciri, gösteriminde bıçaklı kavga çıkan filmi salonlarında yasakladı

25.11.2019 09:18 | Son Güncelleme

İngiltere'de iki adet sinema zinciri, Birmingham şehrindeki gösterimi sırasında 100 genç arasında bıçaklı kavganın çıktığı Blue Story filminin gösterimini salonlarında yasakladığını açıkladı.

İngiltere'de iki sinema zinciri, gösteriminde bıçaklı kavga çıkan filmi salonlarında yasakladı

İngiltere'de iki adet sinema zinciri, Birmingham şehrindeki gösterimi sırasında 100 genç arasında bıçaklı kavganın çıktığı Blue Story filminin gösterimini salonlarında yasakladığını açıkladı.

Vue ve Showcase adındaki iki adet sinema salonu zinciri, Birmingham'daki Star City alışveriş merkezindeki gösterimi sırasında çıkan olaylarda yedi polis memurunun yaralandığı filmi hiçbir sinema salonlarında göstermeyeceklerini belirtti.

Olayın ardından gözaltına alınan beş genç, evlerini gece terk etmemek ve İngiltere'deki hiçbir Star City sinemasına gitmemek şartıyla tahliye edildi.

Bir açıklama yapan filmin yazarı ve yönetmeni Andrew Onwubolu, yaşanan olay yüzünden büyük bir üzüntü duyduğunu, ancak şiddet olaylarının film yüzünden kaynaklanmadığını söyledi.

Rap şarkıcılığından film yapımına geçen Onwubolu, Blue Story'nin şiddet değil sevgi ile ilgili bir film olduğunu söyledi.

Dağıtımcı şirket Paramount Pictures da yaşanan olaylardan ötürü üzüntü duyduklarını ancak filmin çok olumlu tepkiler ve eleştiriler aldığını belirtti.

Onwubolu'nun YouTube için yaptığı bir mini seriden esinlenen film, Londra'nın farklı bölgelerinde yaşayan iki arkadaşın ve bir sokak savaşının rakip taraflarının hikayesini anlatıyor.

İngiltere merkezli filmin yapımcı şirketlerinden olan BBC Films de Blue Story'nin "çete şiddetinin güçlü bir şekilde anlatıldığı" bir film olduğunu kaydetti.

Olayın yaşandığı geceden paylaşılan videolarda kavga görüntüleri yer alırken insanların çığlık attığı duyuluyor.

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