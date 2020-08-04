"İngiltere'de İkinci Dalga Birinciden İki Kat Büyük Olabilir"

Bugün yayınlanan bir rapor, okulların daha etkili test ve takip sistemi oluşturulmadan açılması durumunda İngiltere'de ikinci dalga Corona virüsü salgınının ilkinden iki kat daha yaygın olabileceğini öne sürüyor.

Londra'daki University College ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan araştırmacılar, okulların tam ya da yarı zamanlı açılmasının virüsün yayılması üzerindeki etkilerini modelledi.

İkinci dalga salgın nasıl önlenebilir?

Uzmanlar, Corona enfeksiyonu belirtisi gösterenlerin yüzde 75'inin test edilmesi ve bu kişilerin temas ettiklerinin yüzde 68'inin de takip altına alınması ya da belirti gösterenlerin yüzde 87'sinin, temas ettiklerininse yüzde 40'ının test edilmesi durumunda ikinci dalga salgının önlenebileceği sonucuna vardı.

Tıp dergisi Lancet Çocuk ve Ergen Sağlığı'nda (The Lancet Child and Adolescent Health) yayınlanan araştırmayı yapan uzmanlar, ”Kapsamı test-takip-tecrit sisteminin yetersiz olması durumunda okulların açılması ve buna toplumun tüm kesimlerindeki açılmanın eşlik etmesi durumunda ikinci dalga Corona virüsü salgınının yaşanabileceğini öngörüyoruz” diyor.