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"İngiltere'de İkinci Dalga Birinciden İki Kat Büyük Olabilir"

04.08.2020 17:27 | Son Güncelleme

İngiltere'de yayınlanan bir raporda okulların daha etkili test ve takip sistemi oluşturulmadan açılması durumunda ülkede ikinci dalga Corona virüsü salgınının ilkinden iki kat daha yaygın olabileceği belirtiliyor

Bugün yayınlanan bir rapor, okulların daha etkili test ve takip sistemi oluşturulmadan açılması durumunda İngiltere'de ikinci dalga Corona virüsü salgınının ilkinden iki kat daha yaygın olabileceğini öne sürüyor.

Londra'daki University College ve Londra Hijyen ve Tropikal Tıp Okulu'ndan araştırmacılar, okulların tam ya da yarı zamanlı açılmasının virüsün yayılması üzerindeki etkilerini modelledi.

İkinci dalga salgın nasıl önlenebilir?

Uzmanlar, Corona enfeksiyonu belirtisi gösterenlerin yüzde 75'inin test edilmesi ve bu kişilerin temas ettiklerinin yüzde 68'inin de takip altına alınması ya da belirti gösterenlerin yüzde 87'sinin, temas ettiklerininse yüzde 40'ının test edilmesi durumunda ikinci dalga salgının önlenebileceği sonucuna vardı.

Tıp dergisi Lancet Çocuk ve Ergen Sağlığı'nda (The Lancet Child and Adolescent Health) yayınlanan araştırmayı yapan uzmanlar, ”Kapsamı test-takip-tecrit sisteminin yetersiz olması durumunda okulların açılması ve buna toplumun tüm kesimlerindeki açılmanın eşlik etmesi durumunda ikinci dalga Corona virüsü salgınının yaşanabileceğini öngörüyoruz” diyor.

Uzmanlar ayrıca ”Modelleme sonuçlarımıza göre okulların etkili bir test-takip-tecrit stratejisi olmadan Eylül 2020'de tam anlamıyla açılması, R değerinin 1'in üzerine çıkmasına, Aralık 2020'de ikinci dalga enfeksiyonların tepe noktasına erişmesine ve bu ikinci dalganın ilk dalgadan 2 ila 2,3 kat daha geniş çaplı olmasına yol açabilir” ifadelerini kullanıyor.

Test ve takip sistemi kritik önemde

Araştırmanın başyazarı Jasmina Panovska-Griffiths, İngiltere'deki test ve takip sisteminin şu anda Corona testi pozitif çıkanların temas ettikleri kişilerin sadece yüzde 50'sine eriştiğini kaydediyor.

University College London matematiksel modelleme uzmanı Panovska-Griffiths, BBC radyosuna yaptığı açıklamada, en kötü senaryolardan sakınmanın hala mümkün olduğunu söyledi.

Panovska-Griffiths, ”Enfeksiyon belirtisi gösteren yeterli sayıda hastaya teşhis konması durumunda ikinci dalga salgını önlemenin hala mümkün olduğunu ortaya çıkardık. Bu hastaların temas ettiği kişiler takip edilip etkili bir biçimde tecrit edilebilir. Bu durumu sayılara döküp ölçen ilk araştırma, bizimkisi” dedi.

Eylül'de okullar açılacak

İngiltere'de okullar Mart ayında uygulanmaya konan Corona tedbirleri sırasında kapanmıştı. Ancak öncelikli işlerde çalışanların çocukları bu uygulamadan muaf tutulmuş, okullar Haziran ayındaysa az sayıda öğrencinin katılımıyla yeniden açılmıştı.

Ancak İngiltere'de hükümet, Eylül ayı başında tüm öğrencilerin okula başlayacağını bildirmiş, Başbakan Boris Johnson, okulların açılmasının ulusal bir öncelik olduğunu kaydetmişti.

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