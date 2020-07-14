HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de İkinci Dalgada Ölü Sayısı 120 Bine Ulaşabilir

İngiltere'de İkinci Dalgada Ölü Sayısı 120 Bine Ulaşabilir

14.07.2020 14:08 | Son Güncelleme

İngiltere Tıbbi Bilimler Akademisi uzmanları, İngiltere’de olası ikinci dalga Corona virüsü salgınında en kötü senaryoda 120 bin civarında kişinin hayatını kaybedebileceğini belirtti

İngiltere'de İkinci Dalgada Ölü Sayısı 120 Bine Ulaşabilir

İngiltere Tıbbi Bilimler Akademisi uzmanları, İngiltere’de olası ikinci dalga Corona virüsü salgınında en kötü senaryoda 120 bin civarında kişinin hayatını kaybedebileceğini belirtti. Raporu kalem alan grubun yöneticilerden biri olan Stephen Holgate, kış aylarında mevsimsel koşullar nedeniyle insanların kapalı ortamlarda daha fazla birarada bulunduklarına, bu sebeple salgının yayılımının daha fazla olabileceğine dikkat çekti.

Hazırlanan rapora ilişkin görüşlerini online olarak paylaşan Holgate, açıkladıkları rakamlarla ilgili olarak, “Bu bir tahmin değil, olası bir durum. Kış aylarındaki yeni Corona virüsü dalgasında ölüm sayıları çok daha yüksek olabilir. Ancak eğer süratle önlemler alırsak bunu azaltabiliriz” dedi.

Şu ana kadar 45 binden fazla kişi Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybettiği İngiltere, can kaybı sıralamasında Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor.

İngiltere’de hastalığın bulaşma oranı şu ara zayıflamış ve bir kişinin hastalığı bulaştırma oranı 1’in altına inmiş durumda. Oranın birin altında olması, salgının gerileme hali olarak kabul ediliyor. Ancak uzmanlar kış aylarıyla birlikte oranın yeniden birin üzerine çıkabileceğini, en kötü senaryoda 1,7 seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Böylesi bir durumda da hazırlanan rapora göre İngiltere’de Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının Eylül 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında 119 bin civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu da ikinci dalgadaki ölüm oranının ilk dalgadaki oranın iki katına yükselmesi anlamına geliyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
O canlıların da dost olabildiği ortaya çıktı!O canlıların da dost olabildiği ortaya çıktı!
Diyanet TV yaz Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır? Online Kur'an kursu başladıDiyanet TV yaz Kur'an kursu kayıt işlemleri nasıl yapılır? Online Kur'an kursu başladı

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Ünlü oyuncunun cansız bedeni bulundu

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Kurban Bayramı'nda kısıtlama olacak mı? Önemli açıklamalar

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Eski eşinin özel görüntülerini paylaşmıştı! Flaş gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Ölmeden önce 'Beni bir şey ısırdı' demişti! Şoke eden ölümde yeni gelişme

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Survivor'da finalistler belli oldu! İşte elenen isim

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

Erdoğan imzaladı! Yüzlerce kişinin görev yeri değişti

İlginizi Çekebilir

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Rusya'yla ilgili çarpıcı Libya iddiası

Diğer Haberler
Hindistanlı iş insanı Elon Musk'ı geride bıraktı

Hindistanlı iş insanı Elon Musk'ı geride bıraktı

Çöplerden toplanan maskelerin yeniden mi satılıyor?

Çöplerden toplanan maskelerin yeniden mi satılıyor?

Korona partisine katılmıştı, 30 yaşında öldü

Korona partisine katılmıştı, 30 yaşında öldü

Sınırdaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

Sınırdaki çatışmada 7 Azerbaycan askeri şehit oldu

İşte süper zenginlerin yeraltı sığınağı

İşte süper zenginlerin yeraltı sığınağı

O canlıların da dost olabildiği ortaya çıktı!

O canlıların da dost olabildiği ortaya çıktı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.