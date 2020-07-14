İngiltere'de İkinci Dalgada Ölü Sayısı 120 Bine Ulaşabilir

İngiltere Tıbbi Bilimler Akademisi uzmanları, İngiltere’de olası ikinci dalga Corona virüsü salgınında en kötü senaryoda 120 bin civarında kişinin hayatını kaybedebileceğini belirtti. Raporu kalem alan grubun yöneticilerden biri olan Stephen Holgate, kış aylarında mevsimsel koşullar nedeniyle insanların kapalı ortamlarda daha fazla birarada bulunduklarına, bu sebeple salgının yayılımının daha fazla olabileceğine dikkat çekti.

Hazırlanan rapora ilişkin görüşlerini online olarak paylaşan Holgate, açıkladıkları rakamlarla ilgili olarak, “Bu bir tahmin değil, olası bir durum. Kış aylarındaki yeni Corona virüsü dalgasında ölüm sayıları çok daha yüksek olabilir. Ancak eğer süratle önlemler alırsak bunu azaltabiliriz” dedi.

Şu ana kadar 45 binden fazla kişi Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybettiği İngiltere, can kaybı sıralamasında Avrupa ülkeleri arasında birinci sırada yer alıyor.

İngiltere’de hastalığın bulaşma oranı şu ara zayıflamış ve bir kişinin hastalığı bulaştırma oranı 1’in altına inmiş durumda. Oranın birin altında olması, salgının gerileme hali olarak kabul ediliyor. Ancak uzmanlar kış aylarıyla birlikte oranın yeniden birin üzerine çıkabileceğini, en kötü senaryoda 1,7 seviyesine ulaşabileceğini tahmin ediyor.

Böylesi bir durumda da hazırlanan rapora göre İngiltere’de Corona virüsü salgını nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısının Eylül 2020-Haziran 2021 tarihleri arasında 119 bin civarında olacağı tahmin ediliyor.

Bu da ikinci dalgadaki ölüm oranının ilk dalgadaki oranın iki katına yükselmesi anlamına geliyor.

