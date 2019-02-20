İngiltere’de İktidar Partisinden İstifalar

İngiltere'de iktidardaki Muhafazakar Parti'nin üç milletvekili, Başbakan Theresa May hükümetinin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci Brexit’i yönetemediği gerekçesiyle istifa etti.

AB yanlısı milletvekilleri Heidi Allen, Anna Soubry ve Sarah Wollaston, May’in parti üyelerini birleştirme çabalarına karşın, hükümetin Brexit sürecini "korkunç bir şekilde" idare ettiğini savundu.

İstifa mektubu kaleme alan milletvekilleri, kararlarında partilerinin sağa kaymasının da rol oynadığını ve İşçi Partisi'nden istifa eden 8 milletvekilinin kurduğu bağımsız parlamento grubuna katılacaklarını açıkladı.

Başbakan May ise bugün Parlamento'da yaptığı konuşmada, istifalardan dolayı üzüntü duyduğunu söyledi; bir yandan da İngiltere’nin AB’den ayrılma tarihi olan 29 Mart’tan önce Brüksel’le anlaşmak için baskılarını sürdüreceği sinyali verdi

Bugün Brüksel’de AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker’le görüşecek olan May, Birlik’ten yasal olarak bağlayıcı bir anlaşma yaparak ayrılmanın yollarını arayacak. İngiltere Parlamentosu AB’den anlaşma olmadan ayrılmamayı ve Kuzey İrlanda'da "backstop" yerine başka formüller bulmasını talep eden önergeleri kabul etmişti.

Ancak bu istifaların May’i Parlamento’da zayıflatacağı gibi Brüksel’de müzakere gücünü de azaltacağı yorumları yapılıyor.

Muhalefetteki İşçi Partisi’nin Parlamento’daki 8 üyesi, Genel Başkan Jeremy Corbyn’in Brexit’e yaklaşımı ve Yahudi düşmanlığı tartışmaları nedeniyle, partiden ayrılmıştı. Milletvekilleri partilerinin aşırı sola kaymasından rahatsız olduklarını açıklamıştı.

