İngiltere’de ilk kez bir üniversite, terapi köpeğini işe aldı

İngiltere’nin Nottingham şehrinde bulunan Nottingham Trent Üniversitesi bir terapi köpeğini işe aldı.

İngiltere’nin Nottingham şehrinde bulunan Nottingham Trent Üniversitesi, öğrencilerin stresle mücadele etmesine yardımcı olmak için Jimmy Chipolata adlı sosis köpeği işe aldı. Sosis köpek olarak da bilinen Dakhund cinsi Jimmy, iş, sınav veya kariyer beklentileri ile vurgulanan öğrencilere psikolojik destek sağlıyor. Öğrenci İstihdamı Başkanı Debra Easter ile beraber çalışan Jimmy Nottingham Trent Üniversitesinde popüler bir yüz.

Kurtarma köpeği Jimmy’nin önceden kendini iki katı büyüklüğünde ve aşırı kilodan yürüyemediğini söyleyen Öğrenci İstihdamı Başkanı Easter, şimdi Jimmy’nin stresle mücadele eden öğrencileri yatıştırmaya yardım ettiğini söyledi. Jimmy’nin gittiği her yerde öğrenci dikkatini topladığını söyleyen Easter, Jimmy’nin ön plana çıkmayı sevdiğini ve birileri onu görmezden gelirse üzüldüğünü söyledi.



