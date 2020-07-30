İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan siyah sağlık çalışanı: 'Hala nefes alabildiğim için mutluyum'

Çalıştığı Southmead Hastanesi'nden tedavi gören K'nın bacağı, burnu ve elmacık kemikleri kırılmıştı. Yaralara yapılan müdahaleden sonra estetik operasyon da geçirdi.

K olaydan sonra yürüyemedi ve darbe nedeniyle yaralanan kafasında yoğun kanama oldu.

Görgü tanıklarının anlattığına göre, koyu mavi renkli Honda Accord model bir arabanın sürücüleri, araçlarını bilerek K'nin üzerine sürdü ve arkasında da ırkçı hakaretler yağdırdı.

Sahne adları K veya K-Dogg ile anılmak istediğini söyleyen 21 yaşındaki müzisyen sağlık çalışanı, Bristol Southmead Hastanesi'ndeki işinden ayrılıp otobüs durağına yürürken saldırıya uğradı.

K, hastanede hiç kimsenin ona yüzündeki yaraları göstermediğini ve yüzünü ilk defa ertesi sabah eve gittiğinde gördüğünü söyledi.

'Olay yerinde ölebilirdi'

K, "Eve gittiğimde aynaya baktım ve öyle gördüm. 'Vay' dedim. Doktor tabi geçeceğini söylüyor ama yüzümdeki izler hayatımın sonuna kadar kalacak" dedi.

Doktorlar, "K eğer fiziksel olarak bu kadar fit olmasaydı olay yerinde ölmüş olabilirdir" diyor.

K, yardımına koşan herkese teşekkür edip "Onlar olmasaydı burada olur muydum biliyorum" dedi.

Polis, arabanın kasten K'nın üzerine sürdüğünü söyledi ve olayın ırkçı bir saldırı olarak değerlendirildiğini ifade etti.

K hala korktuğunu, olayın yalnızca kendisini değil, tüm ailesi ile arkadaşlarını da etkilediğini söyledi:

"Travma yaşıyorum. Tekrar böyle bir şey yaşanır mı bilmiyorum. Henüz hiç kimse gözaltına alınmadı, yani şüpheliler hala kayıp. Şimdi benim evime gelebilirler, her şey olabilir.

"Ailem de muhtemelen artık alışverişe gitmenin bile kendileri için güvenli olmadığını düşünüyor.

"Bazı arkadaşlarım bile şimdi yolda giderken dikkat ediyorlar. Her zaman etraflarına bakınıyorlar.