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İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan siyah sağlık çalışanı: 'Hala nefes alabildiğim için mutluyum'

30.07.2020 21:24 | Son Güncelleme

İngiltere'nin Bristol şehrinde ırkçı saldırıya uğrayan İngiliz Sağlık Sistemi (NHS) çalışanı ve müzisyen K, "Hala nefes alabildiğim için mutluyum" dedi.

İngiltere'de ırkçı saldırıya uğrayan siyah sağlık çalışanı: 'Hala nefes alabildiğim için mutluyum'

İngiltere'nin Bristol şehrinde ırkçı saldırıya uğrayan İngiliz Sağlık Sistemi (NHS) çalışanı "Hala nefes alabildiğim için mutluyum" dedi.

Sahne adları K veya K-Dogg ile anılmak istediğini söyleyen 21 yaşındaki müzisyen sağlık çalışanı, Bristol Southmead Hastanesi'ndeki işinden ayrılıp otobüs durağına yürürken saldırıya uğradı.

Görgü tanıklarının anlattığına göre, koyu mavi renkli Honda Accord model bir arabanın sürücüleri, araçlarını bilerek K'nin üzerine sürdü ve arkasında da ırkçı hakaretler yağdırdı.

Saldırı 22 Temmuz'da yaşandı.

K, arkadaşıyla vedalaştıktan sonra kulaklıklarını takmış yürüyordu. Yanından geçen araç üstüne sürüp hızla çarptı, çarpmanın etkisiyle K bir evin ön bahçesine düştü.

Görgü tanıkları saldırganların araçtan koşarak kaçtıklarını söyledi.

K, "Kanadığımı hatırlıyorum, insanlar gelip yardım etti, yerde bandajla sarılı halde yatıyordum" dedi.

K olaydan sonra yürüyemedi ve darbe nedeniyle yaralanan kafasında yoğun kanama oldu.

Çalıştığı Southmead Hastanesi'nden tedavi gören K'nın bacağı, burnu ve elmacık kemikleri kırılmıştı. Yaralara yapılan müdahaleden sonra estetik operasyon da geçirdi.

K, hastanede hiç kimsenin ona yüzündeki yaraları göstermediğini ve yüzünü ilk defa ertesi sabah eve gittiğinde gördüğünü söyledi.

'Olay yerinde ölebilirdi'

K, "Eve gittiğimde aynaya baktım ve öyle gördüm. 'Vay' dedim. Doktor tabi geçeceğini söylüyor ama yüzümdeki izler hayatımın sonuna kadar kalacak" dedi.

Doktorlar, "K eğer fiziksel olarak bu kadar fit olmasaydı olay yerinde ölmüş olabilirdir" diyor.

K, yardımına koşan herkese teşekkür edip "Onlar olmasaydı burada olur muydum biliyorum" dedi.

Polis, arabanın kasten K'nın üzerine sürdüğünü söyledi ve olayın ırkçı bir saldırı olarak değerlendirildiğini ifade etti.

K hala korktuğunu, olayın yalnızca kendisini değil, tüm ailesi ile arkadaşlarını da etkilediğini söyledi:

"Travma yaşıyorum. Tekrar böyle bir şey yaşanır mı bilmiyorum. Henüz hiç kimse gözaltına alınmadı, yani şüpheliler hala kayıp. Şimdi benim evime gelebilirler, her şey olabilir.

K ayrıca müzisyen, koronavirüs nedeniyle iptal edilmeseydi bu yaz Bristol'de bir karnavalda sahne alacaktı.

"Ailem de muhtemelen artık alışverişe gitmenin bile kendileri için güvenli olmadığını düşünüyor.

"Bazı arkadaşlarım bile şimdi yolda giderken dikkat ediyorlar. Her zaman etraflarına bakınıyorlar.

"İyileşsem bile, artık hiçbir şey için kendimi güvende hissetmiyorum."

'Bu insanların yardıma ihtiyacı var'

Doktorlar K'nın 'eskiden yaptığı birçok şeyi yeniden yapabilmesi için en az altı ay geçmesi gerektiğini' söylüyor. Ama eski formuna dönebilmesinin de daha uzun sürebileceğini ifade ediyorlar.

K, ağır yaraları nedeniyle evdeki merdivenleri çıkamıyor ve yalnızca sandalyede 45 derecelik açıyla uyuyabiliyor.

"En ufak bir hareket bile çok acı veriyor, bu çok rahatsız edici bir şey" diyor K ve benzer olayların yaşanmaması için mücadele edeceğini söylüyor:

"Sonradan söylenenler, yaşananları da bir bakıma teyit etti. Bu insanların yardıma ihtiyacı olabilir. Böyle bir şey yapabilmek için kafalarından ne geçiyor olabilir? Benim hiç kimseyle bir sorunum yok.

"Bir şeyler olması lazım, bir şeylerin değişmesi lazım çünkü böyle yaşamaya devam edemeyiz."

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