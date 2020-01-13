İngiltere'de İşçi Partisinin lider adayları belirlendi

40 yaşındaki Rebecca Long-Bailey, işçi sendikalarıyla olan güçlü bağı nedeniyle güçlü bir aday olarak görülüyor. Long-Bailey, Corbyn'e yakın bir isim olarak biliniyor.

Adaylardan 57 yaşındaki Keir Starmer, Ekim 2016'dan beri partinin sözcülüğü görevini yürütüyor. Aslen avukat olan ve kendini sosyalist olarak tanımlayan Starmer, adaletsizliğe karşı verdiği mücadeleyle tanınıyor.

Bundan sonraki aşamada parti üyeleri posta yoluyla tercihini yapacak. 21 Şubat'ta başlayacak oylama, 2 Nisan'a kadar devam edecek. Sonuçlar 4 Nisan'da açıklanarak partinin yeni lideri belirlenecek.

LONDRA (AA) - İngiltere'de seçimde büyük bir yenilgi alan ana muhalefetteki İşçi Partisinin liderliği için adaylar belirlendi.

40 yaşındaki Lisa Nandy, 2016'ya kadar partinin enerji ve iklim değişikliğiyle ilgili politikalarından sorumlusu olarak görev yaptı. Nandy, görevi Corbyn'in iyi bir gölge kabine oluşturmadığı gerekçesiyle bırakmıştı.

38 yaşındaki Jess Phillips, Corbyn'e yönelik eleştirileriyle biliniyor. Phillips, partiye olan güveni yeniden inşa etmek için aday olmak istediğini kaydetmişti.

59 yaşındaki Emily Thornberry, partinin dış politika sorumlusu ve gölge Dışişleri Bakanı olarak görev yapıyor. Brexit karşıtı olan Thornberry, insan hakları alanında avukatlık da yaptı.

- Seçim hezimeti

12 Aralık'ta yapılan erken genel seçimde İşçi Partisi, 1935 yılından bu yana en ağır yenilgisini almış ve Corbyn, sonuçların açıklanmasının ardından parti liderliğini bırakacağını açıklamıştı.

Başbakan Boris Johnson'ın lideri olduğu Muhafazakar Parti ise seçimden tek başına iktidarla çıkmıştı.

