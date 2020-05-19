İngiltere’de İşsizlik Yardımı Başvuruları 2 Milyonu Aştı

İngiltere’de işsizlik yardımı başvurusu yapanların sayısı Corona virüsü salgını sürecinde son 24 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Nisan ayı itibariyle ülkede işsizlik başvurusunda bulunanların sayısı 2 milyonu aştı.

İşsizlik yardımı başvurusu yapanların sayısı Nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 69 oranında arttı. Sadece Nisan ayında 856 bin 500 kişi işsizlik yardımı talebinde bulundu. Bu sayı ülkede bir ay içindeki en yüksek başvuru sayısı olarak kayıtlara geçti.

İngiltere’de hükümetin 8 milyon çalışanın yüzde 80’ine acil durum ödeneği kapsamında ekonomik yardım sağlamasına rağmen gelen bu veriler ekonomide karamsar bir tablo çizilmesine yol açtı. İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, İngiltere ekonomisinde hızlı bir toparlamanın beklenmemesi gerektiği mesajını verdi.

67 milyon nüfuslu İngiltere’de toplam iş gücü 30 milyonun üzerinde. İngiltere Çalışma Bakanı Therese Coffey, işsizlik oranınında önümüzdeki dönemde önemli düzeyde artış gözlemleneceği uyarısında bulundu, “Her şekilde normale dönüş biraz zaman alacak” dedi.

Ülkede Nisan-Haziran aylarını kapsayan dönemde işsizlik oranının yüzde 10’a yükselebileceği öngörülüyor.

