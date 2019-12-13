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İngiltere'de Johnson tek başına iktidara geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 11:18 | Son Güncelleme

Muhafazakar Parti 364 sandalye ile parlamentoda tek başına çoğunluk sağladı - İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 59'unu kaybederek 1935'ten bu yana en büyük yenilgisini aldı - Bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi (SNP) sandıktan güçlenerek çıktı

LONDRA (AA) - İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi.

Oy verme işleminin dün yerel saatle 22.00'de sona ermesinin ardından başlayan oy sayım işlemi tamamlandı.

Buna göre, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 364 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakarlar, 650 üyeli Avam Kamarası'nda salt çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.

İstifalar ve ihraçlar ile parlamentodaki sandalye sayısı ciddi oranda düşen ve AB'yle vardığı anlaşmayı geçiremeyen Başbakan Johnson, Brexit düğümünü çözmek için gittiği erken seçimden çok daha güçlü şekilde çıktı.

Geçen sene bu zamanlar Muhafazakar Parti'nin parlamentoda arka sıralardaki üyelerinden biri olan Johnson, eski Başbakan Margaret Thatcher'in 1987'deki zaferinden bu yana en büyük başarıya imza atarak parti tarihine adını yazdırdı.

- 1935'ten bu yana en büyük yenilgi

Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ise 203 sandalye ile ikinci oldu. Böylece İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 59'unu kaybederek 1935'ten bu yana en büyük yenilgisini aldı.

Seçimde bağımsızlık yanlısı İskoç Ulusal Partisi (SNP) 48, Liberal Demokratlar 12, Galler partisi Plaid Cymru 4, Yeşiller 1 ve diğer bölgesel partiler de toplam 18 sandalye elde etti.

Muhafazakar Parti'nin elinde olan yerlerde aday çıkarmayan aşırı sağcı Nigel Farage liderliğindeki Brexit Partisi, parlamentoya giremedi.

- 2017 sonuçları

2017'de yapılan erken seçimde Muhafazakarlar 317, İşçi Partisi 262, İskoçya Ulusal Partisi 35 ve Liberal Demokrat Parti 8 sandalye kazanmıştı.

Tek başına iktidarı kaybeden Muhafazakar Parti, Kuzey İrlanda'nın Demokratik Birlik Partisi'nin desteğiyle azınlık hükümeti kurmuştu.

Ancak eski Başbakan Theresa May, bu tablonun bir sonucu olarak AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını Avam Kamarasında geçirmekte başarısız olmuştu.

May'in istifasıyla Başbakanlık koltuğuna oturan Johnson, Brexit düğümünün çözülebilmesi için 12 Aralık'ta erken genel seçime gidilmesini istemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson ingiltere seçim

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