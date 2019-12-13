İngiltere'de Johnson tek başına iktidara geldi

LONDRA (AA) - İngiltere'de yapılan erken genel seçimde Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi.

Oy verme işleminin dün yerel saatle 22.00'de sona ermesinin ardından başlayan oy sayım işlemi tamamlandı.

Buna göre, Başbakan Boris Johnson liderliğindeki Muhafazakar Parti, 364 sandalye ile seçimi ilk sırada tamamladı. Böylece Muhafazakarlar, 650 üyeli Avam Kamarası'nda salt çoğunluk olan 326'yı geçerek 2 yıl aradan sonra yeniden tek başına iktidara geldi.

İstifalar ve ihraçlar ile parlamentodaki sandalye sayısı ciddi oranda düşen ve AB'yle vardığı anlaşmayı geçiremeyen Başbakan Johnson, Brexit düğümünü çözmek için gittiği erken seçimden çok daha güçlü şekilde çıktı.

Geçen sene bu zamanlar Muhafazakar Parti'nin parlamentoda arka sıralardaki üyelerinden biri olan Johnson, eski Başbakan Margaret Thatcher'in 1987'deki zaferinden bu yana en büyük başarıya imza atarak parti tarihine adını yazdırdı.

- 1935'ten bu yana en büyük yenilgi

Johnson'ın en büyük rakibi konumundaki Jeremy Corbyn liderliğindeki İşçi Partisi ise 203 sandalye ile ikinci oldu. Böylece İşçi Partisi, 2017'de kazandığı 262 sandalyeden 59'unu kaybederek 1935'ten bu yana en büyük yenilgisini aldı.