İngiltere'de Johnson'dan erken seçim ısrarı

İstediği sonucu alamayan Başbakan Johnson erken seçim çağrısı yaptı.Kritik Brexit oylamalarından birinin daha yapıldığı Birleşik Krallık'a erken seçim yolu göründü.

Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda yapılan nihai oylamada, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) 31 Ekim'de anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını engelleyen yasa tasarısı kabul edildi.

327 vekilin lehte oy kullandığı tasarıya 299 parlamenter ret oyu verdi. Tasarının yasalaşması için Lordlar Kamarası'ndan da geçmesi gerekiyor. Tasarı parlamentonun üst kanadından da geçtiği takdirde, İngiltere'nin AB'den ayrılık tarihinin üç ay kadar daha ertelenmesi gündeme gelecek.

Johnson'dan seçim için 15 Ekim önerisi

Muhafazakâr Partili Başbakan Boris Johnson'ın planına yönelik ağır bir darbe olarak görülen oylama sonucunun ardından ülkenin erken seçime gitmesi bekleniyor.

Johnson, 15 Ekim'de seçim düzenlenmesi amacıyla parlamentoda yeni bir oylama yapılması için çağrıda bulundu ve Birleşik Krallık'ın planlandığı gibi 31 Ekim'de AB'den ayrılması gerektiği konusundaki kararlılığını ortaya koydu.