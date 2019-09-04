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İngiltere'de Johnson'dan erken seçim ısrarı

04.09.2019 22:51 | Son Güncelleme

İngiltere parlamentosunun alt kanadı, Birleşik Krallık'ın AB'den anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını engelleyen yasa tasarısını kabul etti.

İngiltere'de Johnson'dan erken seçim ısrarı

İstediği sonucu alamayan Başbakan Johnson erken seçim çağrısı yaptı.Kritik Brexit oylamalarından birinin daha yapıldığı Birleşik Krallık'a erken seçim yolu göründü.

Parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda yapılan nihai oylamada, Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden (AB) 31 Ekim'de anlaşmasız bir şekilde ayrılmasını engelleyen yasa tasarısı kabul edildi.

327 vekilin lehte oy kullandığı tasarıya 299 parlamenter ret oyu verdi. Tasarının yasalaşması için Lordlar Kamarası'ndan da geçmesi gerekiyor. Tasarı parlamentonun üst kanadından da geçtiği takdirde, İngiltere'nin AB'den ayrılık tarihinin üç ay kadar daha ertelenmesi gündeme gelecek.

Johnson'dan seçim için 15 Ekim önerisi

Muhafazakâr Partili Başbakan Boris Johnson'ın planına yönelik ağır bir darbe olarak görülen oylama sonucunun ardından ülkenin erken seçime gitmesi bekleniyor.

Johnson, 15 Ekim'de seçim düzenlenmesi amacıyla parlamentoda yeni bir oylama yapılması için çağrıda bulundu ve Birleşik Krallık'ın planlandığı gibi 31 Ekim'de AB'den ayrılması gerektiği konusundaki kararlılığını ortaya koydu.

Brexit'in ertelenmesine "hiçbir şekilde izin vermeyeceğini" söyleyen Johnson, Avam Kamarası'nda kabul edilen tasarının, müzakerelerde kontrolün Brüksel'e "teslim edilmesi" anlamına geldiğini belirtti.

Corbyn beklemekten yana

Tasarıyla ilgili Salı günü yapılan ön oylamada, Muhafazakâr Parti'den 21 milletvekili de lehte oy kullanmıştı. Johnson'ın 21 vekili de partiden ihraç ettirmesinin ardından hükümet parlamentodaki çoğunluğunu kaybetmişti.

Johnson'ın erken seçim önerisinin kabul edilmesi için milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini alması gerekiyor. Ancak ana muhaleffetteki İşçi Partisi'nin lideri Jeremy Corbyn, tasarının Lordlar Kamarası'ndan da geçerek yasalaşmasının ardından seçim önerisine destek vereceklerini açıkladı. Lordlar Kamarası'ndaki oylamanın bu hafta içinde yapılması bekleniyor.

DW,AP,dpa,rtr,AFP/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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