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İngiltere'de kabine Brexit gününde Brexitçi kentte toplanacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 01:17 | Son Güncelleme

İngiltere'de kabine Brexit gününde Brexitçi kentte toplanacak

LONDRA (AA) - Bugün Avrupa Birliği'nden resmen ayrılacak İngiltere'de bakanlar kurulu, referandumda Brexitçi oyların çoğunlukta çıktığı ilk kent olan Sunderland’de toplanacak.

Başbakanlık ofisi “10 Numara”dan yapılan yazılı açıklamada, “İngiltere’nin nihayet AB’den çıkacağı bugün, kabine Sunderland’de, üç buçuk yıl önce AB’den ayrılmaya desteğini ilan eden ilk kentte yapılacak.” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Başbakan Boris Johnson’ın yerel saatle 22.00’de televizyonlardan ulusa sesleneceği belirtilirken, Brexit’in mimarları arasında yer alan siyasetçinin yapacağı konuşmadan bazı bölümlere de yer verildi.

Buna göre Johnson, Brexit’in gerçekleşmesine 1 saat kala yayımlanacak konuşmasında, şu değerlendirmeyi yapacak:

“Hükümet olarak görevimiz bu ülkeyi bir araya getirmek ve ileri taşımaktır. Bu gece söylenecek en önemli şey bunun bir son değil, başlangıç olduğudur. Bu, şafağın söktüğü ve perdenin yeni bir sahne için açıldığı andır.”

Brexit için “Gerçek bir milli yenilenme ve değişim anı” ifadesini kullanacak Johnson, bu yeni dönemde İngiltere’nin her köşesinin eşit fırsatlara kavuşturulacağı sözünü de verecek.

- Brexit süreci

İngiltere 23 Haziran 2016’da yapılan referandumda yüzde 48’e karşı yüzde 52 ile Brexit kararı almıştı.

Referandumda ülkenin kuzeydoğu sahilindeki Sunderland kentinde seçmenin yüzde 61’i Brexit yönünde oy kullanmıştı.

Ülke bugün yerel saatle 23.00'de AB'den resmen ayrılacak. Bunu, tarafların gelecekteki ilişkilerinin anlaşmaya bağlanması için müzakerelerin yapılacağı 11 aylık bir geçiş dönemi izleyecek.

İngiltere bu süre zarfında AB kurallarına uymaya devam edecek ama başta Avrupa Parlamentosu olmak üzere birliğin karar mekanizmalarında yer almayacak.

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Anahtar Kelimeler:
AB Avrupa Birliği Boris Johnson Brexit ingiltere

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