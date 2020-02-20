İngiltere'de kadın cinayetleri: 2018'de kadınların çoğu partnerleri ya da eski partnerleri tarafından öldürüldü

İngiltere'de kadın cinayetlerinin dökümünü yapan bir kadın kampanyası 2018 yılında öldürülen 149 kadının yüzde 61'inin o sırada ya da daha önce birlikte oldukları erkekler tarafından öldürüldüğünü ortaya koydu.

Karen Ingala Smith'in yönettiği Nia adlı vakıf, Femicide Census (Kadın cinayeti sayımı) adıyla dört yıldır üst üste kadın cinayetlerine ilişkin istatistikler üzerinde çalışıyor ve ayrıntılı bir rapor hazırlıyor.

Raporlar kadın cinayetlerinin çetelesini tutmanın ötesinde, önleyici önlem ve müdahalelere, bu konularda politikalar geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla eğilimler ve tekrarlanan kalıpları belirlemeye çalışıyor.

Bu raporların dördüncüsünde, İngiltere'de 2018 yılındaki cinayetler ele alındı ve o yıl 149 kadının 147 erkek tarafından öldürüldüğü tespit edildi.

Ülkede 2018'de öldürülen kadın sayısı bir önceki yıla göre yüzde 10 artış gösterdi ve raporlanan dört yılın en yüksek rakamı.

Ayrılmak isteyince öldürülüyorlar

Raporda 149 kadından 91'inin yani yüzde 61'inin, o sırada ya da önceden birlikte oldukları erkekler tarafından öldürüldüğü kaydediliyor.