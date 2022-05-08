İngiltere’de Kadınlardan Kürtaj Hakkı Gösterisi

Amerika’da Anayasa Mahkemesi’nden sızan bir belgeyle kadınlara kürtaj yasağı getirilmek istendiğinin ortaya çıkması, İngiltere’deki kadınlarda da tepkiye neden oldu.

Londra’daki ABD büyükelçiliği binasının önünde toplanan kadınlar, “kürtaj yasaklansa bile arka odalarda elbise askılarıyla yapılmaya devam edecek” dedi.

“Kürtaj arka odalarda elbise askılarıyla yapılacak”

Amerikan asıllı bir koruyucu anne olduğunu söyleyen Kerry Jones, kürtajın yasa dışı sayılmasının kürtajı engellemeyeceğini belirterek yasal yollarla hastanelerde güvenli olarak yapılmasının yasaklanmasıyla kadın ölümlerinin artacağı konusunda uyarıda bulundu.

“Damızlık Kızın Öyküsü” canlandırıldı

Kürtajın yasaklanarak değil serbest bırakılarak azaltılabileceğini savunan kadınlar “Damızlık Kızın Öyküsü” adlı televizyon dizisindeki gibi giyinerek ABD Anayasa Mahkemesi’ne mesaj gönderdi.

Kırmızı cüppelere büründürülerek toplumun ileri gelen ailelerine çocuk doğurmaktan başka bir hayatı olmayan genç kızları konu alan diziyi işaret eden kadınlar, “böyle mi olsun istiyorsunuz” diye sordu.

“Aşırı sağcı ve dincilere kötü örnek”

Aslen Amerikalı olduğunu söyleyen Armetta Reed, 20 yıldır İngiltere’de ebe olarak çalıştığını ve bu eylemi organize ettiğini belirtti.

Amerika’da ortaya çıkan bu soruna aslında tüm dünya kadınlarının tepki vermesi gerektiğine dikkat çeken Reed, dünya çapındaki aşırı sağ ve dincilerin kısıtlamaları örnek alma yatkınlığı konusunda kadınları uyanık olmaya çağırdı.

“Türk kadınları uyanık olmalı”

Türk kadınlarına da mesaj veren Reed onları baskıcı yasalara karşı uyanık olma konusunda uyararak dünyadaki kız kardeşlerine destek olmaya çağırdı.

