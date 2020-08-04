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İngiltere'de kanalizasyonlarda Covid-19 testine başlandı

04.08.2020 08:33 | Son Güncelleme

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA), çalışmaların 44 atık su işlem tesisinde başladığını açıkladı. Bilim insanları pandeminin başında hastaların dışkılarında da koronavirüsü taşıyabileceğini keşfetmişti.

İngiltere'de kanalizasyonlarda Covid-19 testine başlandı

İngiltere'deki atık sularda Covid-19'un tespiti için test yapılmaya başlandı.

Bilim insanları pandeminin başında hastaların dışkılarında da koronavirüs bulunabileceğini ortaya koymuştu.

İngiltere Çevre, Gıda ve Kırsal İşler Bakanlığı (DEFRA), çalışmaların 44 atık su işlem tesisinde başladığını açıkladı.

DEFRA'dan bir sözcü, bilim insanları ile birlikte koronavirüsün genetik maddesine dair parçaların araştırıldığını söyledi.

Çevre Bakanı George Eustice, "Bu araştırmayla yeni salgınların nerede başlayabileceğine dair önceden haberdar olmayı amaçlıyoruz" dedi.

Eustice, araştırmanın henüz başlangıç aşamasında olduğunu ve metodların halen gözden geçirildiğini belirtti.

İngiltere Ekoloji ve Hidroloji Merkezi'nden Dr. Andrew Singer, atık su örneklerinde koronavirüse dair genetik maddeyi tespit edecek standardize bir test geliştirme projesindeki baş araştırmacılardan biri.

Dr. Singer BBC'ye yaptığı açıklamada, "Kanalizasyonda haftadan haftaya virüs sayılarında artış olduğunda, koronavirüs vakalarının da arttığını söyleyebilecek kadar kendimizden emin olmak istiyoruz" dedi.

Atık sularda virüsü etkileyebilecek kontamine maddeler olabiliyor. Bu da sonuçların doğruluk oranını olumsuz yönde etkileyebiliyor.

Bangor Üniversitesi'nden Profesör Davey Jones, Galler'in bazı bölgelerinde kanalizasyonları incelemek için beş aydır atık su işleme firmaları ile birlikte çalışıyor.

Profesör Jones BBC'ye yaptığı açıklamada, "Bütün veriler bir toplulukta enfeksiyonda artış görülmeden önce atık sularında buna dair bir işaret olma ihtimalini gösteriyor" dedi.

Bilim insanları testi Covid-19 uyarı sistemine dönüştürmeden önce iyileştirmeye çalışıyorlar.

Singer, atık suların çok sayıda kirletici madde içerdiğini ve örneklerin çok değişken olduğunu, bu nedenle hepsine uyacak bir test geliştirmenin zor olduğunu söylüyor

Singer, "Bunu yapmamız gerektiği açık" diyor. "Ancak bu aktif bir salgın için hiçbir zaman düşünülmemiş bir seçenek."

Dünya Sağlık Örgütü (WHO) koronavirüsün atık su sistemleri aracılığıyla bulaştığına dair bir kanıt olmadığını kaydediyor.

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