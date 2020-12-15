HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İngiltere’de kısıtlamalar halkı sokağa döktü

İngiltere’de kısıtlamalar halkı sokağa döktü

15.12.2020 13:09 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin başkenti Londra’da en yüksek seviye yerel kısıtlamaların yeniden uygulanacak olmasını protesto eden kısıtlama ve aşı karşıtı yüzlerce gösterici, parlamento binasının önünde toplandı.

İngiltere’nin başkenti Londra’da en yüksek seviye yerel kısıtlamaların yeniden uygulanacak olmasını protesto eden kısıtlama ve aşı karşıtı yüzlerce gösterici, parlamento binasının önünde toplandı. Protestolarda 1 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgınının ikinci dalgasından en kötü etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere’de ulusal kısıtlamalar 2 Aralık’ta sona ermişti. Kısıtlamaların sona ermesinin ardından korona virüs vakalarında artış yaşanması nedeniyle Sağlık Bakanı Matt Hancock dün yaptığı açıklamada, Londra ve İngiltere’nin güney bölgelerindeki bazı şehirlerde en yüksek seviye yerel kısıtlamaların uygulanacağını bildirdi. Yeni kısıtlamalar uyarınca yarından itibaren en yüksek seviye kısıtlamaların uygulanacağı Londra’da bar ve restoranlar yeniden kapatılacak ve yalnızca paket servise izin verilecek.

“Kısıtlamalara son”
Hükümetin duyurduğu yeni kısıtlamaların ardından başkent sokakları, kısıtlama ve aşı karşıtı protestocuların akınına uğradı. En yüksek seviye kısıtlamaların uygulanacak olmasına öfkelenen göstericiler, parlamento binasının önünde toplandı. Göstericiler "kısıtlamalara son" yazan pankart ve sloganlar ile kısıtlamaları protesto ederken, polis gösterilere müdahale etti. Protesto sırasında bir kadın gösterici tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Savcılık mütalaasını açıkladı: Ercan Gün, Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturduSavcılık mütalaasını açıkladı: Ercan Gün, Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu
Çekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralarÇekiliş sonuçları belli oldu! İşte kazandıran numaralar

En Çok Okunan Haberler

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Son dakika: MEB'den yüz yüze eğitim kararı açıklaması

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Paylaşımı olay olmuştu! Çıplak dizisi yayından kaldırıldı

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

Zarif: ABD'nin Türkiye'ye yönelik yaptırımlarını kınıyoruz

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

Korkutan haber! Sosyal medyadan duyurdu

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

AK Parti Sözcüsü Çelik'ten ABD'nin yaptırım kararına sert tepki

AK Parti'den 'yaptırım' kararına sert tepki

Gözleri görmeyen eşeğe ilk önce sopayla vurdu ardından köpeklerini saldı

Korkunç olay! Gözleri görmeyen eşeğe böyle işkence etti

Savcılık mütalaasını açıkladı: Ercan Gün, Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu

Savcılık mütalaasını açıkladı: Ercan Gün, Ergenekon operasyonlarına zemin oluşturdu

ABD Türkiye’ye hangi yaptırımları uyguladı? ABD’nin Türkiye yaptırımı nedir? Yaptırımlar Türkiye'yi nasıl etkiler? CAATSA yaptırımları nedir?

ABD Türkiye'ye hangi yaptırımları uyguladı? Etkileri ne olacak?

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi! Bakan Soylu duyurdu (POLSAN emeklileri ne kadar ikramiye alacak?)

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Müzisyenlere para yardımı başvuru formu 2021... Müzisyen desteği başvurusu nasıl yapılır? Müzisyenlere para yardımı şartları ve süresi!

Müzisyenlere para yardımı verilecek!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.