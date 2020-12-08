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İngiltere'de kitlesel aşılama başladı

08.12.2020 12:35 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de kitlesel aşılama uygulamasına bugün başlandı.

Ülkede ilk aşı uygulanan kişi 90 yaşındaki Margaret Keenan adlı bir kadın oldu.Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi Biontech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in aşısına ilk kullanım izni veren İngiltere'de kitlesel aşılamaya bugün 50 hastanede başlandı. Avrupa'da da kitlesel aşılamaya ilk başlayan ülke olan İngiltere'de öncelikle 80 yaş üzerindekilere, bakımevi ve sağlık çalışanlarına aşı yapılacak. Hedeflenen grup içinde 6 milyon kişiye aşı enjekte edilecek. Aşılanması gereken kişiler arasında 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth ve 99 yaşındaki eşi Prens Philipp de bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aşı uygulamasına başlanmasını "ileriye doğru atılmış büyük bir adım" olarak nitelendirerek hakkı olanları aşı olmaya çağırdı. Herkesin aşılanmasının ise zaman alacağını vurgulayan Johnson, bu nedenle İngiliz halkını hijyen kurallarına uyması konusunda uyardı. Sağlık Bakanı Matt Hancock da Twitter hesabı üzerinden "Birleşik Krallık'ın tüm bölgelerine korona aşısı tedariği sağlandı" bilgisini paylaştı.

20 milyon kişiye yetecek kadar var

İngiltere, Biontech ve Pfizer'in aşısına kullanım izni verdikten sonra ilk aşamada 40 milyon doz aşı sipariş etmişti. Ancak bir kişiye iki doz halinde yapılan aşı, şimdilik sadece 20 milyon İngiliz'e yetecek miktarda. Bu da İngiltere nüfusunun üçte birinden azına tekabül ediyor.

Ulusal Sağlık Servisi (NHS) Başkan Yardımcısı Saffron Cordery, yeni aşı siparişleri verileceğini belirterek halkın büyük kısmının önümüzdeki yıl içinde aşılanmış olacağını kaydetti. Hükümet sözcüsünün açıklamasına göre risk grubunda yer alanların önemli bir kısmı Ocak-Şubat aylarında aşılanacak.

İngiltere'nin yakında AstraZeneca'nın aşısına da kullanım izni vermesi bekleniyor.

Aşı olanlara aşı kartı verilecek

Planlanan prosedüre göre aşı olanlar birer aşı kartına sahip olacak, üç hafta sonra uygulanması gereken ikinci doz aşı için randevu verilecek ve ayrıca aşılanacak kişilere hatırlatma uyarısı gönderilecek. Biontech ve Pfizer'in aşısıyla ilgili en büyük zorluk, aşının eksi 70 derecelik soğutma dolaplarında muhafaza edilmesi gerekliliği.

İngiltere'de pandeminin başlangıcından beri 77 bin kişi Covid-19 yüzünden hayatını kaybetti.

dpa,Reuters/TY,HS,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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