İngiltere'de kitlesel aşılama başladı

Ülkede ilk aşı uygulanan kişi 90 yaşındaki Margaret Keenan adlı bir kadın oldu.Almanya merkezli biyoteknoloji şirketi Biontech ve ABD'li ilaç şirketi Pfizer'in aşısına ilk kullanım izni veren İngiltere'de kitlesel aşılamaya bugün 50 hastanede başlandı. Avrupa'da da kitlesel aşılamaya ilk başlayan ülke olan İngiltere'de öncelikle 80 yaş üzerindekilere, bakımevi ve sağlık çalışanlarına aşı yapılacak. Hedeflenen grup içinde 6 milyon kişiye aşı enjekte edilecek. Aşılanması gereken kişiler arasında 94 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth ve 99 yaşındaki eşi Prens Philipp de bulunuyor.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, aşı uygulamasına başlanmasını "ileriye doğru atılmış büyük bir adım" olarak nitelendirerek hakkı olanları aşı olmaya çağırdı. Herkesin aşılanmasının ise zaman alacağını vurgulayan Johnson, bu nedenle İngiliz halkını hijyen kurallarına uyması konusunda uyardı. Sağlık Bakanı Matt Hancock da Twitter hesabı üzerinden "Birleşik Krallık'ın tüm bölgelerine korona aşısı tedariği sağlandı" bilgisini paylaştı.