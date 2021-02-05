İngiltere'de kömür madeni projesine tepki: 'İklim zirvesi öncesi ülkenin inandırıcılığını zedeliyor'

Friends of the Earth (Yerküre'nin Dostları), Greenpeace ve Cumbria Vahşi Yaşam Vakfı gibi oluşumların imzasını taşıyan mektupta, hükümetin maden ocağının durdurulmamasına ilişkin tavrının, COP26 zirvesinin ev sahibi olarak Birleşik Krallık'ın inandırıcılığına gölge düşürdüğü belirtildi.

Başbakanlık ofisi ise İngiltere'nin iklim politikalarında dünya lideri olduğunu ancak yerel konseyin maden ocağının yapılmasına ilişkin kararının önüne geçilmeyeceğini söyledi.

Çevreci örgütler İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a bir mektup yazarak, İngiltere'nin kuzeybatısındaki Cumbria bölgesinde yapılması planlanan kömür madenciliğinin önüne geçilmesini istedi. Hükümet ise projeyi engellememe yönündeki kararının arkasında duruyor.

Kömür madeni projesinin yerel planlama konusu olduğunu savunan yetkililer, çelik üretimi gibi alanlarda kok kömürüne ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor. Hükümete göre, ihtiyaç duyulan kok kömürü eğer Birleşik Krallık'ta üretilmezse, ithal edilmek zorunda kalınacak.

Kömürün çıkarılması, taşınması ve yakılması aşamalarında ortaya çıkan sera gazlarının, iklim değişikliğinin önemli faktörlerinden biri olduğu değerlendiriliyor.

Kömür madenleri, önemli derecede arazi bozulması, ekosistem tahribatı, su kirliliği, toprak kirliliği ve hava kirliliğine yol açması dolayısıyla dünya genelinde tepkilere neden oluyor.

Kömür madeni ocağıyla yeni iş alanları yaratılacağını "kabul eden" örgütler, hükümetin geçmişte kalması gereken kirletici sanayi biçimlerine yönelmek yerine düşük karbon teknolojilerinin önünü açması gerektiğini savunuyor.

Johnson'a hitaben yazılan mektupta, Kasım ayında Glasgow'da yapılacak zirvenin, "Paris İklim Anlaşması'ndan bu yana en büyük küresel iklim toplantısı" olacağı vurgulanıyor.

Başbakanlık ofisinden yapılan açıklamada, Johnson'ın COP26 zirvesinin ev sahibi olarak iklim hedeflerini sürdürmekte kararlı olduğu bildirildi.

Belediye nihai kararını verecek

Cumbria bölgesinin batı kıyısındaki Whitehaven'da 165 milyon Sterlin değerindeki proje, Cumbria Belediyesi tarafından Ekim ayında onaylandı.

Proje, İngiltere'nin son 30 yıldaki ilk derin kömür madeni olacak.

Bölgedeki Copeland Belediyesi'nin muhafazakar başkanı Mike Starkie, "Olağanüstü bir proje. Bölgede ciddi bir iş sahası yaratacak ve bölgeyi kalkındıracak" dedi ve ekledi:

"Bölge sakinleri tarafından çok iyi karşılandı. Bu kadar büyük bir halk desteği gören başka bir proje hatırlamıyorum."

Çevreciler ise hükümete "kaybedecek vakit olmadığını", belediyenin maden ocağıyla ilgili nihai kararını çok yakında vereceğini söylüyor.

İngiltere Yerel Yönetim ve İskan Bakanı Robert Jenrick'e seslenen çevreciler, Jenrick'ten projenin onaylanmasına engel olmama yönündeki kararını gözden geçirmesini istedi.

Mektupta, "Bu karardan geri adım atmak, Birleşik Krallık hükümetinin iklim konusunda hem uluslararası alanda hem de ülke içinde öncü rol üstlenmesine yönelik güven tazeleyecektir" ifadeleri yer aldı.