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İngiltere'de konut krizi büyüyor: Evsizlerin sayısı bir yılda yüzde 23 arttı

18.12.2019 19:00 | Son Güncelleme

Resmi istatistikler İngiltere'de bu yıl Nisan ile Haziran arasındaki 3 aylık dönemde evsizlerin sayısının, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 23 arttığını gösteriyor.

İngiltere'de konut krizi büyüyor: Evsizlerin sayısı bir yılda yüzde 23 arttı

İngiltere'de resmi rakamlar 2019 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran ayları itibarıyla evsiz ya da her an evsiz kalma tehdidiyle yüzyüze olanların sayısını 68 bin 170 olarak veriyor.

Bunların 32 binini kesin evsiz olan hane halkı sayısı oluşturuyor ve bu sayı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 23 artmış görünüyor.

Buna ilaveten hostel, otel ve ucuz odalar gibi geçici ve kötü koşullardaki konutlarda kalanların sayısı da 2007 yılından bu yana en yüksek seviyesine çıktı.

Evsizlik ve geçici konutlarda yaşamak en çok da çocukları etkiliyor. Bu kategorilerdeki 60 bini aşkın hanede yaklaşık 130 bin çocuk yaşıyor.

En kötü konut durumu sayılan, mutfak ve tuvaleti ortak odalarda yaşayan aile sayısı bu yıl sonu itibarıyla 13 bin 450. Bu sayı son beş yıl içinde yüzde 40 artış göstermiş.

Evsizlerle ilgili yardım kuruluşu Shelter konut krizinin vahim boyutlara ulaştığını söyleyerek hükümetten biran önce adım atmasını ve sosyal konutlar inşa edilmesini istedi.

Yardım kuruluşunun tahminlerine göre şu anda İngiltere'deki evsizlerin toplam sayısı 280 bin civarında. Bu da her 200 kişiden birinin evsiz olması demek.

Evsizlikle mücadele eden yardım kuruluşlarına bağış toplamak için yapılan dünya çapındaki kampanya kapsamında Londra'daki Trafalgar meydanında gece sokakta yatma eylemi yapıldı

Shelter'ın yöneticisi Polly Neate, "Binlerce insanı evsizliğin eşiğine getiren, ana babaları, çocuklarını kötü koşullarda büyütmeye zorlayan ve aileleri işyerlerinden, okullardan ve komşularından uzak düşüren bir krizle yüz yüzeyiz" dedi.

Neate "Aşırı yükselen kiralar, konut yardımlarında yapılan kesintiler ve onlarca yıldır ihtiyaç duyulan sosyal konutların inşa edilmemesi nedeniyle bugün 127 bin çocuk Noel'e evsiz girecek" diye konuştu ve hükümeti acilen sosyal konut inşasına yatırım yapmaya çağırdı.

Seçim kampanyası sırasında Muhafazakar Parti evsizlikle ilgili önlemler alacağını bildirmişti. Ancak bu planın ayrıntıları bilinmiyor ve son 8 yıldır iktidarda olan parti sosyal konut inşası konusunda bir adım atmadığı için eleştiriliyor.

Maliye Bakanı Sajid Javid geçen ay evsizlerin sayısının artmasından, 8 yıl önce sona eren İşçi Partisi iktidarını sorumlu tutunca eleştirilere hedef olmuş, Muhafazakar Parti tarafından yapılan açıklamada, Javid'in yılları yanlış hatırladığı" kaydedilmişti.

Konuttan sorumlu bakanlığın ise, evsiz rakamlarındaki büyük artışların, ölçümlerin kapsamının genişletilmesinden kaynaklandığına işaret eden açıklamalar yapmışlardı.

İngiltere'de konut krizi büyüyor: Evsizlerin sayısı bir yılda yüzde 23 arttı

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