İngiltere'de korona alarmı

Yeni koronavirüs vaka sayılarının günlük 6 bin seviyelerine çıktığı İngiltere'de önlemler yeniden sıkılaştırılıyor.

Hükümet, bar, pub ve restoranların Perşembe gününden itibaren en geç saat 22.00'de kapatılacağını, restoranlarda sadece masalara servis yapılacağını açıkladı.

Ülkede yeni vaka sayısı son bir haftada ikiye katlanmış, son günlerde günlük yeni vaka sayısı 6 bine kadar yükselmişti. Hastanelerdeki koronavirüslü hasta sayısının her sekiz günde ikiye katlandığı ve test kapasitesinin üst sınırına dayandığı bildiriliyor. Ülkenin önde gelen sağlık uzmanları, yeni vaka sayılarındaki artışın bu hızla devam etmesi durumunda Ekim ayı ortasından itibaren günlük vaka sayısının 50 bine ulaşabileceği uyarısında bulunuyor.

Kamusal yaşamın tamamen durması gündemde

Hükümet kamusal yaşamın iki ila üç haftalık bir süre için durdurulmasını, bu bağlamda restoran ve pub'ların yeniden tamamen kapatılmasını değerlendiriyor. İngiltere'nin kuzeydoğusu, Kuzey İrlanda ve Wales'de geniş bölgelerde önlemler daha önceden sıkılaştırılmıştı.