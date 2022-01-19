HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İngiltere'de korona önlemleri kaldırılıyor

İngiltere'de korona önlemleri kaldırılıyor

19.01.2022 19:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korona önlemlerinin sıkılaştırıldığı sırada başbakanlıkta parti düzenlenmesi nedeniyle baskı altındaki İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkedeki salgın önlemlerinin büyük bir kısmının kaldırıldığı duyurdu.

Korona önlemlerini ihlal ederek Başbakanlık konutunda partiler düzenlediğinin ortaya çıkması üzerine zor günler geçiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada 27 Ocak'tan itibaren salgına ilişkin kısıtlamaların büyük bir kısmının kaldırılacağını açıkladı. Johnson, maske takma zorunluluğunun kaldırılan önlemlerle arasında olduğunu vurgularken evden çalışma uygulamasının da artık resmi bir tavsiye olmayacağını belirtti.

Ülkede kapalı mekanlara girişte aşı belgesi ya da negatif PCR testi sonucu sunulması zorunluluğu da kaldırılıyor. Mart ayından itibaren test sonucu pozitif çıkan kişilerin karantinaya girme zorunluluğunun da sona ereceğini ifade eden Johnson, "İnsanlar grip olduklarında onları yasal olarak karantinaya girmeye zorlayamayız" diye konuştu. Ancak karantina önlemi, 24 Mart'a kadar mevcut haliyle devam edecek.

Johnson, önlemlerin kaldırılma gerekçesini "Korona endemik hala geldiğinden yasal yükümlülükleri öneriler ve tavsiyelere dönüştürmeliyiz" şeklinde açıkladı.

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'da kısıtlamalar gelecek Pazartesi gününden itibaren kaldırılacak. Ülkede gece kulüpleri ve diskotekler de kapılarını açacak. Galler'de de geçen hafta önlemlerin gevşetileceği açıklanmıştı.

Johnson partisi içinde baskı altında

İngiltere Başbakanı Johnson, Londra Downing Caddesi'ndeki Başbakanlık konutunda kuralları ihlal ederek parti düzenlemesinin ortaya çıkması nedeniyle kendi partisi içinde sert eleştirilerle karşı karşıya. Muhafazakar Parti içindeki bir grup milletvekili, korona önlemlerini ihlal ettiği ortaya çıkan Johnson'ın istifa etmesini istiyor. Ancak Johnson, yaptıklarından dolayı özür dileyerek istifa taleplerini geri çeviriyor. Johnson, öncelikle parti içinde başlatılan soruşturmanın sonucunu beklediğini söyledi.

Muhazakar Milletvekili Christian Wakeford ise Johnson'a tepki olarak partisinden istifa ederek muhalefetteki İşçi Partisi'nde katılacağını açıkladı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasından (Brexit) sorumlu eski bakan David Davis de bugün parlamentoda yaptığı konuşmada Johnson'a "Allah aşkına git" diyerek seslendi. Davis, Johnson'ı Brexit sürecindeki kazanımları ve korona krizi boyunca desteklediğini, ancak şimdi bir hükümet üyesi olarak davranışlarının sorumluluğunu üstlenmesini beklediğini ifade etti.

Muhazakar Parti içinde bazı milletvekilleri, Johnson için parti içinde güven oylaması yapılmasını istiyor. Ancak bunun için en az 54 muhafazakar vekilin desteği gerekli. İngiltere medyasına göre, bu anda kadar böyle bir girişime destek veren yaklaşık 30 vekil bulunuyor.

Reuters,AFP/HS,JD

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi''Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'
Tüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkatTüm dünyada hızla yayılıyor! Bu belirtilere dikkat
AFAD paylaştı! İşte Kayseri'deki 4,9'luk depremin sesiAFAD paylaştı! İşte Kayseri'deki 4,9'luk depremin sesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Naz Mila durmuyor! Seksi iç çamaşırıyla yatak pozu

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Artık afişe edeceğim

Ekrem İmamoğlu'ndan flaş açıklama: Artık afişe edeceğim

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

'Tosuncuk' Mehmet Aydın'dan mal varlığı açıklaması! 'Dolar artınca daha çok yükseldi'

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

Muhtar maaşları 4 bin 250 lira oldu!

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İstanbullular dikkat! AKOM açıkladı: 4-5 gün sürecek

İlginizi Çekebilir

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Evinize en uygun televizyon hangisi? İşte ürün önerileri

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Osman Kavala'yla ilgili karar verildi

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Tutkunları için en iyi uzaktan kumandalı araba modelleri

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Hastane odasında iğrenç tecavüz iddiası!

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Dünya yakından izliyor! Uçaklar gönderildi, 80 bin kişi...

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Akılalmaz anlar! İstanbul'un orta yerinde 3 bin dolarlık sevgili oyunu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.