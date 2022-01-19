İngiltere'de korona önlemleri kaldırılıyor

Korona önlemlerini ihlal ederek Başbakanlık konutunda partiler düzenlediğinin ortaya çıkması üzerine zor günler geçiren İngiltere Başbakanı Boris Johnson bugün Avam Kamarası'nda yaptığı konuşmada 27 Ocak'tan itibaren salgına ilişkin kısıtlamaların büyük bir kısmının kaldırılacağını açıkladı. Johnson, maske takma zorunluluğunun kaldırılan önlemlerle arasında olduğunu vurgularken evden çalışma uygulamasının da artık resmi bir tavsiye olmayacağını belirtti.

Ülkede kapalı mekanlara girişte aşı belgesi ya da negatif PCR testi sonucu sunulması zorunluluğu da kaldırılıyor. Mart ayından itibaren test sonucu pozitif çıkan kişilerin karantinaya girme zorunluluğunun da sona ereceğini ifade eden Johnson, "İnsanlar grip olduklarında onları yasal olarak karantinaya girmeye zorlayamayız" diye konuştu. Ancak karantina önlemi, 24 Mart'a kadar mevcut haliyle devam edecek.

Johnson, önlemlerin kaldırılma gerekçesini "Korona endemik hala geldiğinden yasal yükümlülükleri öneriler ve tavsiyelere dönüştürmeliyiz" şeklinde açıkladı.

Birleşik Krallık'a bağlı İskoçya'da kısıtlamalar gelecek Pazartesi gününden itibaren kaldırılacak. Ülkede gece kulüpleri ve diskotekler de kapılarını açacak. Galler'de de geçen hafta önlemlerin gevşetileceği açıklanmıştı.

Johnson partisi içinde baskı altında

İngiltere Başbakanı Johnson, Londra Downing Caddesi'ndeki Başbakanlık konutunda kuralları ihlal ederek parti düzenlemesinin ortaya çıkması nedeniyle kendi partisi içinde sert eleştirilerle karşı karşıya. Muhafazakar Parti içindeki bir grup milletvekili, korona önlemlerini ihlal ettiği ortaya çıkan Johnson'ın istifa etmesini istiyor. Ancak Johnson, yaptıklarından dolayı özür dileyerek istifa taleplerini geri çeviriyor. Johnson, öncelikle parti içinde başlatılan soruşturmanın sonucunu beklediğini söyledi.

Muhazakar Milletvekili Christian Wakeford ise Johnson'a tepki olarak partisinden istifa ederek muhalefetteki İşçi Partisi'nde katılacağını açıkladı. İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkmasından (Brexit) sorumlu eski bakan David Davis de bugün parlamentoda yaptığı konuşmada Johnson'a "Allah aşkına git" diyerek seslendi. Davis, Johnson'ı Brexit sürecindeki kazanımları ve korona krizi boyunca desteklediğini, ancak şimdi bir hükümet üyesi olarak davranışlarının sorumluluğunu üstlenmesini beklediğini ifade etti.

Muhazakar Parti içinde bazı milletvekilleri, Johnson için parti içinde güven oylaması yapılmasını istiyor. Ancak bunun için en az 54 muhafazakar vekilin desteği gerekli. İngiltere medyasına göre, bu anda kadar böyle bir girişime destek veren yaklaşık 30 vekil bulunuyor.

Reuters,AFP/HS,JD

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