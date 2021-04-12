HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İngiltere'de koronavirüs önlemleri gevşetiliyor: Aylar sonra mağazalar ve restoran bahçeleri açılıyor

İngiltere'de koronavirüs önlemleri gevşetiliyor: Aylar sonra mağazalar ve restoran bahçeleri açılıyor

12.04.2021 04:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de koronavirüs önlemleri bugün itibarıyla bir kademe daha gevşetiliyor. Hükümetin açıkladığı politika kapsamında aylar sonra pubların, restoranların, cafelerin bahçeleri, mağazalar, kapalı havuzlar ve kuaförler açılacak.

İngiltere'de koronavirüs önlemleri gevşetiliyor: Aylar sonra mağazalar ve restoran bahçeleri açılıyor

İngiltere'de koronavirüs önlemleri bugün itibarıyla bir kademe daha gevşetiliyor. Hükümetin açıkladığı politika kapsamında aylar sonra pubların, restoranların, cafelerin bahçeleri, mağazalar, kapalı havuzlar ve kuaförler açılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında atılan bu yeni adımın önemli olduğunu aktarırken insanların dikkatli olmaya devam etmesi uyarısında bulundu.

Kuzey İrlanda'da ise 'evde kalın' uyarısı sona eriyor, İskoçya ve Galler'de de kimi kurallarda gevşemeye gidiliyor.

Johnson, kuralların gevşemesini dışarıda bir bira içerek kutlamayı planlıyordu; ancak Prens Philip'in cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından bu plan ertelendi.

İngiliz lider, bugün gerçekleştirilecek gevşemenin özgürlüğe doğru atılan bir adım daha olduğunu belirtirken uzun süredir kapalı olan işyerlerinin de bir nebze olsun rahatlayacağını vurguladı.

Pazartesi günü açılacak mekanlar arasında güzellik salonları, spor salonları, hayvanat bahçeleri, eğlence parkları, kütüphaneler ve topluluk merkezleri var.

Aynı evde yaşayanlar İngiltere'de beraber tatile çıkabilecek; düğünlere en fazla 15, cenazelere de 30 kişinin katılmasına izin verilecek.

Çocuklar ise kapalı mekanlarda düzenlenen aktivitelere katılabilecek.

Publar ve restoranlar geçen hafta hükümetin gevşemenin gerçekleşeceğini açıklamasıyla beraber stoklarını hızlı bir şekilde yenilemeye başladı

Cumartesi rekor sayıda aşı

İskoçya'da çocuklar okulda eğitime geri dönecek; Galler'de de öğrenciler yüz yüze eğitime devam edecek ve mağazalar açılacak.

İngiltere'de 6 Ocak'ta üçüncü ulusal kapanma başlamıştı; bugün kuralların gevşetilmesi ise hükümetin normale dönüş için hazırladığı yol haritasındaki üçüncü aşama oldu.

Hükümetin yol haritasına göre her gevşeme arasına beş hafta konuldu.

Bir sonraki aşama olan 17 Mayıs'ta farklı evlerden en fazla altı kişinin kapalı mekanlarda sosyalleşmesine izin verilecek.

İngiltere'de şimdiye kadar 32 milyon kişi ilk doz aşısını oldu.

Cumartesi günü 475 bin 320 ile rekor sayıda aşı uygulandı.

Pazar günü koronavirüsten ötürü yedi kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardıKısıtlamayı delip kaza yaptı! Alkollü sürücünün yalanını polis böyle ortaya çıkardı
Korona nedeniyle rekatları yarıya düşürdülerKorona nedeniyle rekatları yarıya düşürdüler
'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı'Rüzgar esti, hamile kaldım' dedi! Polis soruşturma başlattı

En Çok Okunan Haberler

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

Türkiye Avrupa'da birinci sıraya yerleşti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

73 yıllık inşaat devi iflas etti!

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

Cemre'nin hareketi tepki çekti! Süper minili pozla mesaj

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

İngiltere sürü bağışıklığına giriyor!

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

'Vakalar artacak' diyerek açıkladı: Tam kapanma olmalı

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

Tuzla'daki lüks sitede sular durulmuyor! Akılalmaz ceza

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Bakan Selçuk'tan 'Okullar kapanacak mı?' sorusuna yanıt

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Kaza geçirip yardım isteyen AK Partili vekile Soylu'dan yanıt

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Ev inşaatı için yapılan kazıdan hazine çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.