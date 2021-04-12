İngiltere'de koronavirüs önlemleri gevşetiliyor: Aylar sonra mağazalar ve restoran bahçeleri açılıyor

İngiltere'de koronavirüs önlemleri bugün itibarıyla bir kademe daha gevşetiliyor. Hükümetin açıkladığı politika kapsamında aylar sonra pubların, restoranların, cafelerin bahçeleri, mağazalar, kapalı havuzlar ve kuaförler açılacak.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs önlemlerinin gevşetilmesi kapsamında atılan bu yeni adımın önemli olduğunu aktarırken insanların dikkatli olmaya devam etmesi uyarısında bulundu.

Kuzey İrlanda'da ise 'evde kalın' uyarısı sona eriyor, İskoçya ve Galler'de de kimi kurallarda gevşemeye gidiliyor.

Johnson, kuralların gevşemesini dışarıda bir bira içerek kutlamayı planlıyordu; ancak Prens Philip'in cuma günü hayatını kaybetmesinin ardından bu plan ertelendi.

İngiliz lider, bugün gerçekleştirilecek gevşemenin özgürlüğe doğru atılan bir adım daha olduğunu belirtirken uzun süredir kapalı olan işyerlerinin de bir nebze olsun rahatlayacağını vurguladı.

Pazartesi günü açılacak mekanlar arasında güzellik salonları, spor salonları, hayvanat bahçeleri, eğlence parkları, kütüphaneler ve topluluk merkezleri var.