İngiltere'de koronavirüs tedbirlerini ihlâl eden Başbakanlık danışmanının görevde kalmasını protesto eden bir doktor istifa etti

Başbakan Boris Johnson'un, koronavirüs önlemlerini ihlal etmekle suçlanan danışmanı Dominic Cummings'in görevde kalmasını protesto eden bir doktor, bunun salgında ikinci dalgayı tetikleyici etkileri olabileceğini söyleyerek istifa etti. Guardian gazetesine yaptığı açıklamada doktor Dominic Pimenta, Cummings'in, önlemlerin en sıkı tutulduğu ve herkese evde kalması talimatının verildiği bir dönemde Londra'dan ailesiyle beraber 430 kilometre mesafadeki Durham'a gitmesi, oradayken yakındaki Barnard kalesine günü birlik ziyareti hakkındaki açıklamalarını "gülünç bir peri masalı" diye niteledi. Londra'daki bir hastanede kalp hastalıkları uzmanı olan ama salgın döneminde yoğun bakımda çalışan doktor Pimenta, bu durumda Cummings'in hala görevde olması, Başbakanlık ve kabine tarafından desteklenmesinin de bir o kadar inanılmaz olduğunu söyledi. Tweet atmıştı 32 yaşındaki doktor bundan iki hafta önce, Cummings'in koronavirüs önlemleri sırasındaki davranışlarıyla ilgili bilgiler ortaya çıktığı sırada, koruyucu giysileriyle kuşanmış bir fotoğrafını iliştirdiği tweetinde Başbakanlık danışmanı istifa etmezse kendisinin edeceğini yazmıştı.

Pimenta tweetinde "Annemle babamı Ocak ayından beri görmüyorum. Açıkça söyleyeyim, Cummings bütün bu çabalarımıza, bütün bir sağlık hizmetlerinin yüzüne tükürmüş oldu. O istifa etmezse ben edeceğim" demişti. https://twitter.com/juniordrblog/status/1264520629203734530 Pimenta, Guardian'a yolladığı açıklamada, Mart ayında salgının ortaya çıkmasından bu yana Britanya kamuoyunun ve Ulusal Sağlık Hizmetleri personelinin gösterdiği fedakarlıklardan örnekler veriyor ve Başbakan Johnson ve bakanlarının "yanlış bir şey yaptığını kabul etmemekte direnen bir adamı korumak için ilan edilmiş önlemleri, yeniden yazıp yorumlamasının" bu kadar büyük fedakarlıklarla sağlanan ilerlemeleri tehlikeye attığını yazıyor. "Bu sadece basit bir ahlaki sorun değil, güvenliğimize, salgını atlatabilmemizi ve ikinci bir ölümcül dalgadan kaçınmamızı sağlayacak kolektif çabaya yönelik bir tehdittir. Doğru dürüst, etik sahibi bir hükümet Cummings'in istifasını isterdi" diyor. İkinci dalga olursa Cummings olayına kadar istifayı hiç düşünmediğini söyleyen Doktor Pimenta, bunu bir tür "mesleğe ara vermek" olarak düşüneceğini, bu süre içinde çocuklarıyla daha fazla zaman geçireceğini ve Ulusal Sağlık Hizmetleri'ne koruyucu donanım sağlamak amacıyla Mart ayında kurduğu HEROES adlı yardım örgütlenmesine odaklanacağını da açıkladı.