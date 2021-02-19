İngiltere'de koronavirüs vakalarının artış hızındaki yavaşlama sürüyor

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS) verileri, koronavirüs vaka sayılarının artış hızındaki düşüşün devam ettiğini gösteriyor.

12 Şubat'ta sona eren bir haftalık veriler, önceki haftalara kıyasla test sonucu pozitif çıkanların sayısının azaldığını ortaya koyuyor.

Ancak uzmanlar, şu anda virüsü taşıyan yaklaşık 553 bin kişi olduğuna dikkat çekerek, enfeksiyon seviyelerinin yüksek kalmayı sürdürdüğü uyarısı yapıyor.

İngiltere'de en güncel günlük verilere göre, Cuma günü son 28 gün içerisinde koronavirüs testi pozitif çıktıktan sonra hayatını kaybedenlere sayısı 533 kişi daha eklendi. Böylece toplam can kaybı 119 bin 920'ye ulaştı.

Günlük veriler, yeni koronavirüs vaka sayısının da 12 bin 27 olduğunu gösteriyor.

İngiltere'de şu ana kadar 16,8 milyon kişiye ilk doz aşı yapıldı. İkinci doz aşıyı olanların sayısı da 590 bine yakın. Böylece aşılama kampanyası başladığından bu yana yapılan toplam doz sayısı da 17,5 milyonu geçti.

Virüsü taşıyan bir kişinin kaç kişiye bulaştırdığını gösteren R sayısı da yayılma hızının azaldığına işaret ediyor. İngiltere'de R değerinin 0,6 ile 0,9 arasında olduğu tahmin ediliyor.