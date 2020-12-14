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İngiltere'de koronavirüs yüzünden iki ayda MR çektirebilen kanser hastası öldü

14.12.2020 17:27 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de koronavirüs yüzünden iki ayda MR çektirebilen kanser hastası öldü

İngiltere'nin Leeds kentinde bacağındaki ağrı için hastaneye giden ancak Covid-19 salgını nedeniyle MR'ı iki ay sonra çekilebilen bir hasta, kanserden hayatını kaybetti.

İngiltere'nin Leeds kentinde bacağındaki ağrı için hastaneye giden ancak Covid-19 salgını nedeniyle MR'ı iki ay sonra çekilebilen bir hasta, kanserden hayatını kaybetti.

İki çocuk babası 27 yaşındaki Sherwin Hall, ağrısı için 23 Mart'ta hastaneye gitti. Yanlış teşhis konuldu ve antibiyotik verilerek eve gönderildi.

Hall, ağrısı geçmeyince dört hafta içinde 13 kez daha hastaneye gitti ve 26 Mayıs'ta çekilen MR'da leğen kemiğinde tümör olduğu görüldü. Doktorlar Hall'a akciğerlerinde de 30 küçük tümör olduğunu söyledi.

'MR için yalvardım'

Hall ölümünden önce, "Bana MR çekilmesi için çok yalvardım. Ama hastanede, koronavirüs nedeniyle hizmetlerin yavaşladığını söylediler" demişti.

Karısı LaTroya Hall da, "Kanseri daha önce teşhis edilseydi, bugün aramızda olacaktı. Beni üzen şey hükümet ve NHS (Ulusal Sağlık Sistemi) yetkililerinin yığılmaya rağmen kanser teşhis ve tedavilerinin normale döndüğünü söylemeye devam etmesi. Ama şimdi bile normale dönmüş değil" diye konuştu.

'650 bin hastanın tedavisi aksadı, 150 bin kişiye teşhis konulamadı'

Hall'un tedavi gördüğü Leeds Öğretim Hastanesi yetkilileri, aileye üzüntülerini bildirirken pandemi sırasında tüm acil vakalarda MR çekildiğini savundu.

Sağlık Bakanlığı sözcüsü ise kanser teşhis ve tedavisinin "öncelikleri olmaya devam ettiğini" ve hükümetin salgının hastaneler üzerindeki yükünü azaltmak üç milyar sterlinlik (yaklaşık 4 milyar dolar) kaynak aktarıldığını söyledi.

Kanser hastalarına yardım kuruluşu MacMillan, Covid-19 salgını sırasında ülke genelinde 650 binden fazla kanser hastasının tedavilerinin aksadığını, birinci dalgada en az 50 bin kişiye teşhis konulamadığını söylüyor.

MacMillan, ikinci dalgayla birlikte bu sayınının 150 bine çıkmış olabileceğini açıkladı.

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