İngiltere'de koronavirüsle mücadeleye karşı gıdalara D vitamini eklenmesi çağrısı

İngiltere'de bir grup bilim insanı koronavirüsün neden olduğu Covid-19 hastalığıyla mücadele kapsamında hükümete, ekmek ve süt gibi yoğun tüketilen gıdalara D vitamini eklenmesi çağrısında bulundu.

Guardian gazetesinin haberine göre Dr Gareth Davies öncülüğünde toplanan bir grup bilim insanı, İngiltere nüfusunun yarısında D vitamini eksikliği olduğunu ve hükümetin vatandaşlara D vitamini takviyesi almaları yönündeki tavsiyesinin toplumda karşılık bulmadığını belirtti.

Bazı araştırmalara göre, D vitamini eksikliği koronavirüs kapma riskini ve Covid-19 hastalığının bazı etkilerini artırıyor.

İspanya'da geçen hafta yapılan açıklamada, araştırmacıların hastaneye kaldırılan 216 Covid-19 hastasının yüzde 82'sinin kanında D vitamini oranının düşük olduğu sonucuna ulaştığı aktarılmıştı.

Ancak bilim dünyası D vitamini ile Covid-19 arasında net bir bağ olduğunda hemfikir değil. Bazı araştırmalar D vitamininin Covid-19, grip ya da solunum yolu hastalıklarında etkisi olmadığını gösteriyor.

D vitamini eksikliği çocuklarda raşitizmde, yetişkinlerde ise kemik yumuşamasına (osteomalasi) neden olabiliyor. Ciddi miktarda D vitamini eksikliği ise çocuklarda, felç ve kalp yetmezliğine yol açabilen hipokalsemiye neden olabiliyor.