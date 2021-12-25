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İngiltere’de Kraliçe Elizabeth’in bulunduğu Windsor Kalesi’nde silahlı bir şahıs yakalandı

25.12.2021 19:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de Kraliçe İkinci Elizabeth’in Noel’i geçirdiği Windsor Kalesi’nde silahlı bir şahıs yakalandı.

İngiltere’de Kraliçe Elizabeth’in bulunduğu Windsor Kalesi’nde silahlı bir şahıs yakalandı

İngiltere'de Kraliçe İkinci Elizabeth'in Noel'i geçirdiği Windsor Kalesi'nde silahlı bir şahıs yakalandı.

Thames Vadisi Polis Teşkilatı, 19 yaşındaki Southamptonlı saldırganın sabah 08.30'da kalenin arazisine giriş yaptıktan sonra çok kısa süre içinde yakalandığını duyurdu.

Adı açıklanmayan şahsın hiçbir binaya giriş yapmadığı belirtildi.

Söz konusu kişi "koruma altındaki bir alana izinsiz girmek" ve "saldırı silahı bulundurmak" suçlamasıyla gözaltına alındı.

Polis teşkilatı olayla ilgili Kraliyet ailesine haber verildiğini, aileye veya halka yönelik devam eden bir tehdit olmadığını duyurdu.

Öte yandan Kraliçe Elizabeth bugün bir video aracılığıyla Noel mesajı yayınladı.

Bu yıl eşi Prens Philip'i kaybeden Kraliçe, "Noel sevdiklerini kaybedenler için zor bir zamandır. Bunun nedenini özellikle bu yıl anladım" dedi.

Eşinin her durumdan eğlence yaratabildiğini belirten Kraliçe Elizabeth, "Ben ve ailem onu özlüyor olsak da, biliyorum ki Noel'de eğlenmemizi isterdi" diye konuştu.

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