İngiltere'de kraliyet çiftinin evlerine yapılan harcamaya tepki

LONDRA (AA) - İngiltere'de Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle çiftinin evlerinin yenilenmesine vergi mükelleflerinin parasıyla 2,4 milyon sterlin harcanması tepki çekti.

İngiliz Kraliyeti, 2018-2019 mali dönemine ilişkin harcama hesaplarını açıkladı. Buna göre, kraliyetin önceki mali yıla oranla vergi mükelleflerine maliyeti, Buckingham Sarayı'nın renovasyon çalışmalarının da etkisiyle yüzde 41 artarak 67 milyon sterlin olurken, 15,2 milyon sterlin de gelecekteki renovasyon çalışmaları için ayrıldı.

Böylece 82,2 milyon sterlini bulan toplam harcamadan İngiltere'de kişi başına 1,24 sterlin düştü.

Bu harcamalar arasında en çok, Sussex Dükü Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle çiftinin evlerinin yenilenmesi için harcanan 2,4 milyon sterlin dikkati çekti.

Çiftin Frogmore Cottage'daki ikametgahının yenilenmesi kapsamında 5 ayrı ev tek bir mülke dönüştürüldü. Monarşinin hesaplarından sorumlu Michael Stevens, "Mülkte yıllardır çalışma yapılmamıştı ve kraliyet saraylarının durumlarının korunması sorumluluğumuz kapsamında renovasyon için belirlenmişti." dedi.