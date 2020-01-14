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  4. İngiltere'de Kredi Kartıyla Şans Oyunu Oynamak Yasaklanıyor

İngiltere'de Kredi Kartıyla Şans Oyunu Oynamak Yasaklanıyor

14.01.2020 12:31 | Son Güncelleme

İngiltere’de yapılan bir düzenlemeyle kredi kartlarıyla şans oyunlarının oynanması yasaklandı. 

İngiltere'de Kredi Kartıyla Şans Oyunu Oynamak Yasaklanıyor

İngiltere’de yapılan bir düzenlemeyle kredi kartlarıyla şans oyunlarının oynanması yasaklandı.

Şans Oyunları Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre yasak 14 Nisan itibariyle yürürlüğe girecek ve online ya da offline tüm şans oyunlarına katılımı kapsayacak. Sadece bayilerden bizzat satın alınan piyango biletleri kapsam dışı tutuldu.

Komisyon Şefi Neil McArthur yaptığı açıklamada, “Kredi kartıyla şans oyunları oynamak finansal açıdan ciddi zararlara neden olabilir. Bugün ilan ettiğimiz kararla amacımız tüketicilerin olmayan paralarıyla şans oyunu oynamalarından kaynaklanacak zararlarını minimuma düşürmektir” dedi.

İngiltere’de 24 milyon şans oyunu tutkununun, yaklaşık 800 bin kadarının, şans oyunlarını kredi kartlarıyla oynadıkları tahmin ediliyor.

Komisyonunun yasaklama kararının ardından İngiltere borsasında şans oyunu şirketlerinin hisselerinde ciddi düşüşler görüldü.

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