İngiltere'de kupa kutlamalarına şampanya yasağı

LONDRA (AA) - İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Federasyon Kupası'nı kazanan takımın kutlamaları sırasında şampanya kullanılmayacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Müslüman futbolcuların inançları ve kulüplerin 18 yaş altı oyuncuları göz önünde bulundurularak İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluk kutlamalarında şampanya patlatma geleneğine son verileceği duyuruldu.

Açıklamada, kutlamalar esnasında alkol içermeyen sembolik bir içecek kullanılacağı belirtildi.

Daha önce de İngiltere Premier Lig'de maçın adamı seçilen futbolculara ödül olarak şampanya verilmemesi kararlaştırılmıştı.

