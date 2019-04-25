HABER

İngiltere'de kupa kutlamalarına şampanya yasağı

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2019 12:20 | Son Güncelleme

İngiltere'de kupa kutlamalarına şampanya yasağı

LONDRA (AA) - İngiltere Futbol Federasyonu (The FA), Federasyon Kupası'nı kazanan takımın kutlamaları sırasında şampanya kullanılmayacağını açıkladı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Müslüman futbolcuların inançları ve kulüplerin 18 yaş altı oyuncuları göz önünde bulundurularak İngiltere Federasyon Kupası şampiyonluk kutlamalarında şampanya patlatma geleneğine son verileceği duyuruldu.

Açıklamada, kutlamalar esnasında alkol içermeyen sembolik bir içecek kullanılacağı belirtildi.

Daha önce de İngiltere Premier Lig'de maçın adamı seçilen futbolculara ödül olarak şampanya verilmemesi kararlaştırılmıştı.

PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü
Vatandaşın talebine anında cevapVatandaşın talebine anında cevap
Başakşehir'de kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna daldı (1) Başakşehir'de kontrolden çıkan araç benzin istasyonuna daldı (1) 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
futbol İngiltere Federasyon Kupası şampanya

En Çok Okunan Haberler

Dev bankanın adı değişiyor!

Dev bankanın adı değişiyor!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

Et fiyatlarını dengede tutacak hamle!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

CHP'li başkan öldürüldü! Valilikten flaş açıklama!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Putin ve Kim Jong-un bir araya geldi!

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ilk kez bir araya geldi

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

Mansur Yavaş'tan Devlet Bahçeli çıkışı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Bakanlıktan cinsel istismar olayıyla ilgili açıklama

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

5 yaşındaki çocuğa cinsel istismar iddiası!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

YSK'dan KHK'lı seçmen kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Güngören'de okulda deney sırasında patlama

Yok böyle cep telefonu hastalığı!

Böyle hastalık görülmedi! Arabasını bile satıp...

İstanbul Valiliği kararını verdi! 1 Mayıs'ta Taksim yasak

İstanbul Valiliği 'Taksim' kararını verdi!

Kaya parçası üzerindeki ev görenler şaşırıyor

Bu evin nerede olduğunu gören şaşkınlığını gizleyemiyor

Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Diyarbakır'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Uzmanlardan açıklama geldi

Tekirdağ'da korkutan görüntü! Deprem mi olacak?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.