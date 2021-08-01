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İngiltere’de Kurallar Kalktı Festivaller Başladı

01.08.2021 21:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başkent Londra’da Newington Green semti sakinleri, geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle yapamadıkları festivali bu hafta sonu gerçekleştirdi. Sahneye birbiri ardına çıkan müzik gruplarında Türkiye’den gelen göçmenler de vardı. Festivalde tanıdık nağmelere kadınların Anadolu lezzetleri eşlik etti

İngiltere’de Kurallar Kalktı Festivaller Başladı

Başkent Londra’da Islington ilçesinin Newington Green semti sakinleri, geçen yıl Covid-19 salgını nedeniyle yapamadıkları festivalin acısını bu hafta sonu çıkardı. Sahneye birbiri ardına çıkan müzik gruplarında Türkiye’den gelen göçmenler de vardı. Caz festivalinde tanıdık nağmelere kadınların Anadolu lezzetleri eşlik etti.

Farklı etnik toplulukların dünya sofrasına Türkiye kökenli kadınlar; biber dolması, yaprak sarması, tandır böreği, kısır gibi lezzetlerle katıldı. Otuz yıldan fazladır İngiltere’de yaşayan Nezahat Cihan, bunun bir kadın hareketi olduğunu, ihtiyacı olan kadınları meslek sahibi yaparak sosyal hayata kazandırma amacı taşıdıklarını söyledi.

Müzik grubundaki üyelerden biri Covid-19’a yakalanıp gelemeyince, daha önce prova bile yapmamış başka iki müzisyeni acilen çağıran Cabbar Boziye, çaldığı ritimlerle İngilizleri bile halaya durdurdu. Mahallenin parkında bir araya gelen İngilizler 18 aydır ilk kez karantina kurallarına tabi olmadan eğlendi.

Anadolu ve Balkan müziğinden örneklerle kalabalığı coşturan orkestrada Bülent Demirci kaval, Anıl Duman ise bağlama çaldı. Bülent Demirci 28 yıl önce yerleştiği İngiltere’de kardeşiyle süpermarket işleterek geçimini sağladığını, ruhsal açlığını ise kaval çalarak giderdiğini söyledi.

Ankara doğumlu olduğunu söyleyen Anıl Duman ise 15 yıldır Londra’da yaşadığını, dayısından öğrendiği bağlama çalmayı Northhampton Üniversitesi’nde müzik eğitimi alarak ilerlettiğini ve şimdi Londra’daki toplulukların festivallerinde görev alarak gelişimini sürdürdüğünü anlattı.

Cabbar Boziye, İngilizleri bile dansettiren ritimlerin Anadolu’nun karma kültürlerine ait olduğunu belirtti.

Festivalde İngiltere İşçi Partisi’nin eski lideri Jeremy Corbyn de yaptığı reçelleri açık artırmada satarak topluma destek olacak bağışı toplamaya çalıştı. Bir kavanoz reçel 60 Sterlin’e alıcı buldu.

İngilizler 19 Temmuz’da kalkan sosyal mesafe kuralları sonrası yeni hayatın tadını geleneksel festivalleriyle çıkarmaya devam ediyor.

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