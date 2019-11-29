İngiltere'de Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. Polis bıçaklama vakası ihbarı üzerine olay yerine gitti
29.11.2019 18:08 |
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İngiltere'de Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. Polis bıçaklama vakası ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini, bir ya da birden fazla kişinin yaralanmış olabileceğini belirtiyor. Bir şüphelinin de gözaltında olduğu gelen bilgiler arasında
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İngiltere'de Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. Polis bıçaklama vakası ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini, bir ya da birden fazla kişinin yaralanmış olabileceğini belirtiyor. Bir şüphelinin de gözaltında olduğu gelen bilgiler arasında.
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