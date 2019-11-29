HABER

İngiltere'de Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. Polis bıçaklama vakası ihbarı üzerine olay yerine gitti

29.11.2019 18:08 | Son Güncelleme

İngiltere'de Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. Polis bıçaklama vakası ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini, bir ya da birden fazla kişinin yaralanmış olabileceğini belirtiyor. Bir şüphelinin de gözaltında olduğu gelen bilgiler arasında

İngiltere'de Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. Polis bıçaklama vakası ihbarı üzerine olay yerine gitti

İngiltere'de Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. Polis bıçaklama vakası ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini, bir ya da birden fazla kişinin yaralanmış olabileceğini belirtiyor. Bir şüphelinin de gözaltında olduğu gelen bilgiler arasında.

Bu saat stresi engelliyor!Bu saat stresi engelliyor!
Ukrayna'da sahte pasaportla Avrupa’ya gitmeye çalışan 3 Türk yakalandı Ukrayna'da sahte pasaportla Avrupa’ya gitmeye çalışan 3 Türk yakalandı 
Kadınla Tokalaşmadığı İçin Ordudan Uzaklaştırılan Asker Konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdıKadınla Tokalaşmadığı İçin Ordudan Uzaklaştırılan Asker Konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Firari FETÖ'cü ABD'de böyle görüntülendi!

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Sağlık Bakanı açıkladı! 17 bin 689 sözleşmeli sağlık personeli alınacak

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Oğlu 10 yaşına girdi! Annesinin kopyası

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Yağmura aldırış etmediler! 1500 liraya indi saatlerce beklediler

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

Uğur Dündar'dan Deniz Baykal'a: Hakkımı helal etmiyorum

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

İki helikopter kazasında 13 asker öldü

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

Canlı yayında skandal anlar! 74 yaşındaki eşini duşta aldattı

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

'O fotoğraflar Mars'ta yaşam olduğunun kanıtı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Londra'da silah sesleri! Trafiğe kapatıldı

Londra'da silah sesleri! Trafiğe kapatıldı

Suriye anayasa müzakereleri sona erdi!

Suriye anayasa müzakereleri sona erdi!

Yeni bir kara delik keşfedildi!

Yeni bir kara delik keşfedildi!

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Yılın öğretmeni öğrencisiyle sınıfta iki kez cinsel ilişkiye girdi

Günlerdir süren protestolar Irak'ta istifa getirdi

Günlerdir süren protestolar istifa getirdi!

Bilim insanları: Evrenin şafağı çok yakın!

Bilim insanları: Evrenin şafağı çok yakın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.