İngiltere'de Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. Polis bıçaklama vakası ihbarı üzerine olay yerine gitti

İngiltere'de Londra Köprüsü'nde silah sesleri duyuldu. Polis bıçaklama vakası ihbarı üzerine olay yerine gittiklerini, bir ya da birden fazla kişinin yaralanmış olabileceğini belirtiyor. Bir şüphelinin de gözaltında olduğu gelen bilgiler arasında.

