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İngiltere'de loto talihlisi 3 yılda 60 milyon sterlin dağıttı: 'Yardım etme bağımlısıyım'

27.04.2022 15:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de Avrupa çapında oynanan Euromillions loto oyununda 115 milyon sterlin kazanan talihli, ikramiyenin yarısından fazlasını dağıttı ve başkalarına yardım etme "bağımlısı" haline geldiğini söyledi.

İngiltere'de loto talihlisi 3 yılda 60 milyon sterlin dağıttı: 'Yardım etme bağımlısıyım'

İngiltere'de 3 yıl önce Avrupa çapında oynanan EuroMillions lotosunda 115 milyon sterlin kazanan talihli, ikramiyenin yarısından fazlasını dağıttı ve başkalarına yardım etme konusunda "bağımlı" haline geldiğini söyledi.

55 yaşındaki Frances Connolly, eşi Frank Connolly ile yıllık bir yardım bütçesi üzerinde uzlaştıklarını ama şimdiye dek 2032'ye kadar olan bütçeyi harcadığını belirtti.

Connolly 2019'da büyük ikramiyeyi kazandı, derhal arkadaşlarına ve ailelerine para yardımı yapmaya başladı.

İngiltere'nin kuzeyindeki Hartlepool bölgesinde yaşayan Connolly başkalarına yardım etmenin "kendisini iyi hissetirdiğini ve bağımlılık yarattığını" kaydetti.

Eski sosyal hizmetler çalışanı ve öğretmen, şimdiye dek 60 milyon sterlin dağıttığını ancak hesabını çok da tutmadığını söyledi.

Loto talihlisi, 57 yaşındaki eşinin kaygılanacağını söyleyerek şaka yaptı.

Lottery winners Frances and Patrick Connolly

Frances Connolly, lotoda ikramiye kazanmadan önce de hayır işleri yaptı. Çocukken ambulans hizmetlerinde gönüllü çalıştı ve Belfast'ta Aids yardım hattında çalıştı.

Şimdiyse istihdam sağlayan, mültecilere ve genç bakıcılara destek veren ve aileleleriyle görüşmeleri için yaşlılara tablet veren yerel yardım örgütlerini destekliyor.

Eşi Frank de hala plastik işine devam ediyor.

Çiftin, ikramiye kazandıktan sonraki en büyük harcaması, arazi içindeki altı yatak odalı bir ev almak oldu. Frank Connolly ise ikinci el Aston Martin marka bir otomobil kullanıyor.

Frances Connolly lüks yatlar gibi şeylere para harcamaktan hoşlanmadığını ve birinin bir şişe şampanyaya 25 bin sterlin ödediğini duyunca, bu paranın bir gencin ev almasına yardımcı olabileceğini düşündüğünü söylüyor.

couple

Frances Connolly, bu kadar çok para dağıtmaktan memnun olup olmadığı sorusuna ise "Niye olmayasınız ki? Tüm hayatım boyunca bunu yaptım. Yıllardır dağıttığım bütün paraları geri alsaydım, zaten milyoner olurdum" yanıtını verdi.

Connolly ayrıca, büyük bir para kazanmış olmanın insanın hayatını değiştirebileceğini, ancak kişiliğini değiştirmediğini belirtti.

Talihli, "Parayı kazanmadan önce zaten aptalsanız, kazandıktan sonra da aptal olursunuz" diye de ekledi.

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İngiltere
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