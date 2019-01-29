HABER

İngiltere’de mağazadan alınan çorapta insan kemiği bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 09:45 | Son Güncelleme

İngiltere’de Essex kontluğunun Colchester kentinde bir mağazadan satın alınan bir çift çorapta, insana ait olduğu tahmin edilen bir kemik bulundu.Essex polisi, Primark’ın Colchester mağazasından alınan bir çift çoraptaki insana ait olduğu sanılan kemiğin yakında meydana gelen bir olaydan kaynaklanmadığını, kemiğin çevresinde deri parçası veya başka bir maddenin bulunmadığını belirterek araştırmalarının sürdüğünü kaydetti.

İngiltere’de Essex kontluğunun Colchester kentinde bir mağazadan satın alınan bir çift çorapta, insana ait olduğu tahmin edilen bir kemik bulundu.
Essex polisi, Primark’ın Colchester mağazasından alınan bir çift çoraptaki insana ait olduğu sanılan kemiğin yakında meydana gelen bir olaydan kaynaklanmadığını, kemiğin çevresinde deri parçası veya başka bir maddenin bulunmadığını belirterek araştırmalarının sürdüğünü kaydetti. İlave testler yapılmadan polisin, kemiğin cinsi ve yaşı konusunda kesin bir kanıya varamayacağı belirtildi.
Polis, Primark mağaza yetkilileri ile birlikte araştırmayı sürdürdüklerini, onların da tedarikçi fabrikada araştırma yaptığını söyledi. Primark sözcüsü, "Bu konuyu ciddiye alıyoruz. Çorapların imal edildiği tedarikçi fabrikada bir araştırma yaptık. Olayın fabrikada meydana geldiğini gösteren herhangi delil bulunamadı. Bu yüzden, büyük bir ihtimalle söz konusu kemik çorabın içerisine bilinmeyen bir sebep herhangi bir kişi tarafından konulmuş olabilir" dedi.
Essex polisi, içerisinde kemik bulunan çorabın Primark’ın Colchester mağazasından 10 Aralık 2018’de satın alındığını olayın kendilerine 2 Ocak 2019’da bildirildiğini kaydetti.
Primark’ın sözcüsü fabrikanın diğer perakendecilere de mal temin ettiğini, geçmişte aynı fabrika hakkında asılsız olduğu ortaya çıkan iddialar olduğunu geçen yıllarda birkaç kere denetimden geçtiğini söyledi. Sözcü, "Primark olarak, üründe bulunan maddeden kaynaklanan üzücü olaydan dolayı müşterimizden içtenlikle özür diliyoruz" dedi.

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
Cami inşaatındaki kabloları yakıp, bakır telleri çaldılarCami inşaatındaki kabloları yakıp, bakır telleri çaldılar
Eski öğrencisini tacizle suçlanan lise müdürü serbestEski öğrencisini tacizle suçlanan lise müdürü serbest
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Metrobüs karıştı: Ağabey çocuklar var, kadın var, yapmayın!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'a flaş transfer!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

Her şey ameliyattan sonra oldu! Doktor ölü bulundu!

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Ali Koç'tan istifa ve transfer açıklaması!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

Maduro'dan zehir zemberek sözler!

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Ankara'da engelli çocuğu bağırdığı için dolmuştan indirildi

Engelli çocuk ve annesine büyük ayıp! Skandal olay...

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.