İngiltere'de mahkeme salonlarında sanık sanılan, genç, siyah avukat

Alexandra Wilson BBC'ye yaptığı açıklamada "İşteki varlığımı sürekli meşru göstermek zorunda kalmayı beklemiyordum" diyor.

Ancak İngiliz hukuk sisteminde çalışan 25 yaşındaki bir avukat olarak, tam da bunu yapması gerekiyor. Hem de bazı günler dört defa.

Sırf etnik kökeni nedeniyle, bir duruşmaya girdiğinde, bazı İngiliz mahkemelerinde gelenek olduğu üzere cübbesi ve peruğu yoksa, sık sık savunduğu zanlılarla karıştırılıyor.

İngiliz hukuk sistemi dünya genelinde meşhur ve Bangladeş'ten Bahamalar'a dek birçok ülkenin hukuk düzenini etkilemiş olabilir, ancak Wilson'ın deneyimleri hala görülen ırkçılığı gözler önüne seriyor.

Alexandra "Duruşma salonundan çık diye bağırdıkları bile oldu. Hem de birçok kez. Bu durum toplumdaki daha büyük bir sorunun göstergesi" diyor.

Ancak Wilson hem Baro'dan hem de "bu sorunu hiç yaşamamış olan beyaz, kadın iş arkadaşlarından destek aldığını" vurguluyor.

Sonunda bu "tamamen kabul edilemez davranıştan" dolayı resmi makamlar da kendisinden özür diledi.

Dört kez durduruldu

Alexandra müvekkilini temsil etmek için son olarak duruşma salonuna girdiğinde, bir sosyal medya fırtınasının ortasında kalacağından habersizdi.