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İngiltere’de Mahsur Kalan Türkler’den İmza Kampanyası

10.01.2021 20:00 | Son Güncelleme:
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Türkiye’nin kapıları İngiltere’den gidecek yolculara, Corona virüsünün yeni varyasyonunu önlemek gerekçesiyle yılbaşından bu yana kapalı. Bu nedenle belirsiz bir bekleyişe dönüşen yolculuk planları günler uzadıkça İngiltere’deki Türkler arasında çare arayışlarına neden oluyor

Türkiye’nin kapıları İngiltere’den gidecek yolculara, Corona virüsünün yeni varyasyonunu önlemek gerekçesiyle yılbaşından bu yana kapalı. Bu nedenle belirsiz bir bekleyişe dönüşen yolculuk planları günler uzadıkça İngiltere’deki Türkler arasında çare arayışlarına neden oluyor.

Bunlardan biri sosyal medya üzerinden örgütlenen Türklerin tahliye uçağı için düzenlediği imza kampanyası. Change.Org adlı elektronik dilekçe sayfasında başlatılan kampanyayı Londra’daki Türkiye Büyükelçiliği’ne de bildirdiklerini söyleyen Türkler umutlarını elçilikten gelecek habere bağlamış durumda.

VOA Türkçe Londra Muhabiri Barış Çimen’e içinde bulunduğu durumu anlatan Damla Tok adlı öğrenci, elçiliğin kendilerinden haberdar olduğunu bildiklerini ama henüz tahliye uçağı beklentilerine bir yanıt verilmediğini söyledi.

Röportaj sırasında henüz 500 civarında olan imza sayısının tahliye uçağı beklentisindeki Türk yolcuların sayısı ile ilgili ipucu sayılabileceğini düşünen mahsur kalanlar, bekledikleri ilgiyi görmeyi umuyor.

İngiltere’ye üç aylığına dil öğrenmeye gelen gelen Damla Tok, dönüş planını aştığı her gün için eklenen masraflarla ilgili endişelenmeye başladığını belirtti.

İngiltere’de artan vaka sayıları ve bulaşıcılık hızı nedeniyle perşembe günü başlayan ulusal çaptaki karantina, tüm İngilizler gibi burada mahsur kalan Türklerin de elini kolunu bağlamış durumda.

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