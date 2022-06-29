HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. İngiltere'de meme kanseri tedavisinde 'metal dedektörü' devri

İngiltere'de meme kanseri tedavisinde 'metal dedektörü' devri

29.06.2022 19:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) meme kanseri tedavisi için tavsiye ettiği yöntemler arasına giren ve metal dedektörü gibi çalışan bir cihaz, kanserli hücrelerin vücutta yayıldığı bölgeleri tespit edince bip sesi çıkarıyor.

İngiltere'de meme kanseri tedavisinde 'metal dedektörü' devri

Metal dedektörü gibi çalışan özel bir cihaz, İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri'nin (NHS) meme kanseri tedavisi için tavsiye ettiği yöntemler arasına girdi.

BBC Digital Sağlık Editörü Michelle Roberts'ın haberine göre cihaz, meme kanserinin yayılıp yayılmadığını tespit etmeyi amaçlıyor.

İngiltere'nin sağlık ve bakım alanındaki denetleyici kurumu NICE'in tavsiye ettiği yöntem, hastanelerde kanserin teşhis ve tedavisini de kolaylaştırabilir.

Cihaz nasıl çalışıyor?

Sentimag isimli bu gürültülü cihaz, derinin yüzeyinde hareket ettirilerek kanserli dokunun etrafına enjekte edilen manyetik sıvıyı (Magtrace) takip ediyor.

Sıvının vücutta nereye yöneldiğini izleyen cihaz, kanserin yayılmış olabileceği bölgeleri tespit ettiğinde de biplemeye başlıyor.

Daha sonra kanserli hücreden doku ya da sıvı alınarak biyopsi yapılabiliyor.

"Meme kanserine yakalanan insanlar kanserin başka organlara yayılıp yayılmadığını bilmek istiyorlar" diyen NICE yetkilisi Jeanette Kusel, bu teknoloji ile radyoloji birimleri olmayan ya da imkanları sınırlı olan hastanelerde kanser teşhis ve tedavisinin daha hızlı yapılabileceğine dikkat çekti.

Günümüzde bazı hastaneler, zararsız radyoaktif boya enjekte etmek ya da ultrason gibi yöntemlere başvuruyor.

Ancak pek çok ülkede hastanelerin bu teknolojilere erişimi yok.

Woman doing a breast self-check

Biyopsiyi kolaylaştırıyor

Sentimag cihazı, içeriğinde manyetik demir oksit maddesi olan, kahverengi bir sıvı enjekte edilerek çalışıyor.

Enjekte edildiğinde bu sıvı tanecikler halinde lenf sistemi tarafından emiliyor, kanser hücrelerinin bir tümörden başka yerlere sıçradığında izlemesi beklenen yoldan ilerliyor. Bu hücreler çoğu zaman koltuk altı gibi bölgelerde bulunan lenf bezlerine yapışıyor.

Sıvı, lenf bezlerini koyu kahverengiye boyayarak, doktorların biyopsi yapmasını da kolaylaştırıyor.

Bazı hastalar enjeksiyondan sonra cilt dokusunda renk değişimi olduğunu fark etse de, bu kahverengimsi renk zamanla kayboluyor.

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, cihazın İngiltere'de en çok görülen kanser türü olan meme kanserinin yayılmasının önüne geçebileceğini söylüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Mikrodalga fırın büyüklüğünde!Mikrodalga fırın büyüklüğünde!
Polis bile şaşkına döndü! 4 kamyon belge, Bavul bavul para, altın...Polis bile şaşkına döndü! 4 kamyon belge, Bavul bavul para, altın...
Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'Kılıçdaroğlu'ndan sert sözler! 'Çayları yakacağım'
Anahtar Kelimeler:
İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Asgari ücrette iki konuda mutabakat sağlandı

Asgari ücrette iki konuda mutabakat sağlandı

Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama

Adana'da 1 milyar dolarlık petrol rezervi bulundu! Tarla sahibinden ilk açıklama

NATO Zirvesi’nde kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi

NATO Zirvesi’nde kritik temas! Erdoğan-Biden görüşmesi sona erdi

NATO zirvesine damga vuran olay! Erdoğan'a böyle seslendi

NATO zirvesine damga vuran olay! Erdoğan'a böyle seslendi

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! "Ezildiler, sesleri bile çıkamayacak"

İmamoğlu'ndan çok konuşulacak sözler! "Ezildiler, sesleri bile çıkamayacak"

İstanbul'da sır ölüm: Yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundular!

İstanbul'da sır ölüm: Yatakta çıplak ve sarılmış halde bulundular!

İlginizi Çekebilir

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Yetişkin film yıldızı şoke etti! ''Hiç erotik film izlemedim''

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Patlıcan, brokoli, patates... Gözünüzü hastanede açabilirsiniz

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Herkesi kendine hayran bırakan Yasak Elma'nın renkli karakteri Yıldız'ın yaza yakışır çiçekli elbisesine alternatif öneriler

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Böyle 'aile işletmesi' görülmedi! ''En seksi ikili''

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Sosyal medya bu dansı konuşuyor! ABD’yi salladı

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Verdiğiniz paraya değecek, en havalı Amazon ürünleri listesi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.