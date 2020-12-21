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İngiltere'de meyve-sebze kıtlığı yaşanabilir

21.12.2020 15:47 | Son Güncelleme:
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İngiltere'de meyve-sebze kıtlığı yaşanabilir

Fransa'nın koronavirüs mutasyonu nedeniyle sınırlarını kapattığı İngiltere’de sebze- meyve kıtlığı yaşanmasından endişe ediliyor.

İngiltere'nin ikinci büyük süpermarket zinciri Sainsbury's bazı sebze ve meyve türlerinin müşterilere sunulamayabileceğini açıkladı. Sainsbury's duruma gerekçe olarak Fransa'nın İngiltere ile arasındaki sınırları kapatmasını gösterdi.

Süpermarket devinden yapılan açıklamada, "Hiçbir şeyin değişmemesi halinde gelecek günlerde marul, yaprak salata, karnabahar, brokoli ve narenciye raflarda eksik olacak" denildi. Sainsbury's, İngiltere ve Fransa hükümetlerinden limanlarda gıda sevkiyatlarının yeniden başlamasını sağlamak için çözüm bulunmasını istedi.

İskoçya'daki kabuklu deniz ürünleri üreticileri de tonlarca malın yolda kaldığını ve bunların bozulabileceğini duyurdu.

Fransa kargo taşımacılığını da dudurdu

Fransa, mutasyona uğramış yeni koronavirüs türünün yayılmasını engellemek için hafta sonu İngiltere ile sadece seyahat trafiğini değil, kargo taşımacılığını da durdurdu. Bunun üzerine Dover Limanı kapatıldı, nakliye tırlarının deniz ya da Manş Tüneli yoluyla Fransa'ya geçişi durmuş oldu.

Böylece Britanya'nın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına sayılı günler kala İngiltere'nin Avrupa kıtasıyla olan ana ticaret yolu kesildi.

Britanya Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Fransa'nın aldığı kararın kendileri açısından bir sürpriz olduğunu söyledi. Sky televizyonuna "Yeniden başlatmak için her şeyi yapıyoruz" diyen Shapps. "Bize nakliyecileri olabildiğince çabuk bir biçimde yeniden başlatmak istediklerini söylediler" şeklinde sözlerini sürdürdü.

Kısıtlamanın olabildiğince çabuk bir biçimde kaldırılmasının önceliği olduğunu söyleyen Shapps, İngiltere'nin Brexit geçiş süreci nedeniyle yaşanacak kesintilere hazırlıklı olduğunu belirtti.

Reuters / EC, HS

©Deutsche Welle Türkçe

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