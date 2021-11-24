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İngiltere'de milletvekiline 'Avam Kamarası'nda bebeğe izin yok' mesajı

24.11.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İşçi Partisi milletvekili Stella Creasy'ye, üç aylık oğluyla Avam Kamarası oturumlarına katılmasının iç tüzüğe aykırı olduğu bildirildi. Karara tepki gösteren Creasy, "Siyasetle uğraşıp aynı zamanda anne baba olmak mümkün olmalı" dedi.

İngiltere'de milletvekiline 'Avam Kamarası'nda bebeğe izin yok' mesajı

İşçi Partisi milletvekili Stella Creasy'ye, üç aylık oğluyla Avam Kamarası oturumlarına katılmasının iç tüzüğe aykırı olduğu bildirildi. Karara tepki gösteren Creasy, "Siyasetle uğraşıp aynı zamanda anne baba olmak mümkün olmalı" dedi.

Daha önce oturumlara bebeğiyle katılan Creasy, kendisine yapılan açıklamayla ilgili olarak "Bunu ilk kez duyuyorum" diyerek kuralın gözden geçirilmesini istedi.

Avam Kamarası Sekreteryası, Creasy ile temas halinde olduğunu açıkladı.

BBC'ye konuşan Creasy daha önce kızını da, şu anda emzirdiği oğlunu da Avam Kamarası'na götürdüğünü anlattı.

Fakat Creasy Salı günü parlamentodaki oturuma katıldıktan sonra, Parlamento Kuralları Komisyonu Başkanı Eleanor Laing'in özel kalem müdüründan bir e-mektup aldı. Mektupla çocukla oturumlara katılmanın son yayımlanan parlamento iç tüzüğüne aykırı olduğu kaydediliyordu.

Başbakan Yardımcısı Dominic Raab, Creasy'nin karşı karşıya kaldığı durumu anladığını söyledi.

Raab bununla birlikte Avam Kamarası'na bir bebek getirilmesinin, kendisinin de dikkatini kesinlikle dağıtacağını ve işini yapmasını engelleyeceğini belirtti, "Doğru dengeyi bulmak, parlamento yöneticilerine düşüyor" dedi.

İç tüzük Eylül'de güncellenmişti

İngiltere Parlamentosu'nda uyulması gereken kuralları içeren iç tüzük son olarak Eylül ayında güncellenmişti.

İç tüzükte, "Çocuğunuz yanınızdayken Avam Kamarası genel kurul salonuna girmemeli ve ya da salonun iki ucunda ayakta durmamalısınız" deniyor. Bu kural son güncellemeden önce de aynıydı.

"Annelik haklarım ve bu haklarımı talep edebileceğim işçi haklarından yoksunum" diyen Creasy ise bu durumun demokrasi için zararlı olduğunu da kaydetti.

Creasy yeni çocuk sahibi olan milletvekillerinin çalışmaya devam edebilmesi için ne yapması gerektiği konusunda önerileri sorulduğunda, "Benim için artık çok geç. Dolayısıyla ben şu anda (temsil ettiğim seçim bölgesi) Walthamstow'un sesinin duyulması gerektiğine inandığım için elimden geleni yapıyorum" dedi.

Creasy iç tüzüğün gözden geçirilmesini istiyor. Parlamento yöneticilerine bundan böyle oğluyla Avam Kamarası'na gelmeye devam ettiği takdirde çalışmalara nasıl katılabileceği konusunda yazılı bir soru önergesi verdi.

İngiltere'de milletvekillerinin altı aya kadar ücretli annelik izni hakları ve uzaktan oy kullanma imkanları var ama bazıları bebek bakımı htiyaçlarının karşılanması için yeterli fon bulmanın çok zor olduğuna dikkat çekiyor.

Ayrıca milletvekillerinin seçim bölgelerinin eğilimlerini tartışmalara yansıtmayı sürdürebilmek için oturumlara fiziken katılmaları gerekiyor.

Eski Liberal Demokrat Parti milletvekili Jo Swinson, 2018 yılında bebeğiyle oturuma katılmış ve Avam Kamarası'na bebeğiyle gelen ilk milletvekili olmuştu.

Eski milletvekili Jo Swinson 2018 yılında Avam Kamarası'na bebeğiyle giren ilk siyasetçi olmuştu

Aynı yıl Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, bebeğini New York'daki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na götüren ilk dünya lideri olmuştu.

Avam Kamarası'nın bir sözcüsü milletvekillerinin parlamento içi ve çevresinde görevlerini yapabiliyor olmasının hayati önem taşıdığını söyledi.

Sözcü, milletvekillerinin meclis başkanı, başkan yardımcıları, katipler ve diğer görevlilerle parlamentoda nelere ihtiyaçları olduğu konusunda her zaman iletişim içinde olabileceklerini de ekledi.

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