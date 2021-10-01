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İngiltere'de milyonlarca hane için senelik enerji harcaması yüzde 12 oranında arttı

01.10.2021 09:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere'de enerji tavan fiyatının yükseltilmesi ile hanelerin ödeyeceği fiyatlar da ciddi şekilde artacak.

İngiltere'de milyonlarca hane için senelik enerji harcaması yüzde 12 oranında arttı

İngiltere'de enerji tavan fiyatının yükseltilmesi ile milyonlarca hanenin ödeyeceği fiyatlar da ciddi şekilde artacak.

Ülkede standart bir hanenin enerji harcamasının yıllık olarak 139 poundluk bir artış yaşayacağı belirtiliyor.

Yeni tavan fiyatı, 9 enerji dağıtım firmasının batması sonrası gelmesi ile de ülkede konuşuluyor.

Enerji piyasasını düzenleyen kurum olan Ofgem tarafından belirlenen tavan fiyat, dağıtımcıların fiyatları ne kadar artırabileceğini de düzenliyor.

Standart bir hane için yüzde 12'lik artış anlamına gelen düzenleme, son senelerdeki en büyük artış olarak da değerlendiriliyor.

Kış ayları öncesi ısınma ve elektriği kapsayan bu artış ülkedeki yardım vakıfları tarafından endişe ile karşılanıyor.

İç piyasada enerji fiyatlarını düzenleyen kurum olan Ofgem, senede iki kez tavan fiyat belirliyor. Son düzenleme 1 Ekim tarihinde devreye girdi.

İngiltere'de hanelerin toplam enerji harcaması ne kadar gaz ve elektrik tükettikleri üzerinden hesaplanıyor.

Hane başına artışın yıllık olarak 139 ile 153 sterlin arasında olacağı, büyük hanelerde ise bunun daha fazla olacağı ifade ediliyor.

1.7 milyon haneye enerji dağıtan 9 firma battı

Ülkede özel dağıtım firmaları, geçmişte rekabet ortamında daha ucuz fiyatlar önerebiliyordu ancak dünyadaki enerji fiyatlarının yüksekliği nedeniyle bunun gerçekleşemeyeceği belirtiliyor.

Ulusal Enerji Hareketi isimli vakfın yöneticisi Adam Scorer, son artışın "İngiltere'deki 500 bin haneyi ısınma yoksulluğuna iteceğini" savundu.

Toptan gaz fiyatlarındaki büyük artış nedeniyle İngiltere'de toplam 1.7 milyon haneye enerji dağıtan 9 firma battı.

Bu firmalar, yaşanan artış nedeniyle, müşterilerine taahhüt ettikleri fiyatlar üzerinden hizmet veremeyecekleri için kapandılar.

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