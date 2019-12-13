HABER

İngiltere’de Muhafazakar Parti 2 yıl aradan sonra tek başına iktidar

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 10:44 | Son Güncelleme

İngiltere’de dün yapılan erken genel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson 2 yıl aradan sonra tek başına iktidar oldu.İngiltere’de dün yapılan erken genel seçimlerde yerel saatle 22.00 (TSİ 01.00) itibariyle sandıklar kapandı.

İngiltere’de Muhafazakar Parti 2 yıl aradan sonra tek başına iktidar

İngiltere’de dün yapılan erken genel seçimlerin kesin olmayan sonuçlarına göre, Muhafazakar Parti lideri Boris Johnson 2 yıl aradan sonra tek başına iktidar oldu.
İngiltere’de dün yapılan erken genel seçimlerde yerel saatle 22.00 (TSİ 01.00) itibariyle sandıklar kapandı. İngiltere, Kuzey İrlanda, İskoçya ve Galler bölgelerinde toplamda 46 milyon seçmen oy kullandı. Sandıklarda yapılan sayımların kesin olmayan sonuçlarına göre, Muhafazakar Parti 2017 seçimlerinden sonra 50 milletvekili artırarak 368 sandalyeye ulaştı. İşçi Partisi 191, Liberal Demokratlar 13, İskoçya Ulusal Partisi 55 sandalye kazandı. Yeşiller Partisi’nin ise 1 sandalyeye ulaşması öngörülürken, Plaid Cymru Partisi 3 sandalye kaybetti. Nihai seçim sonucunun bugün öğle saatlerinde açıklanması bekleniyor.
İngiltere’de bir partinin tek başına hükümet kurabilmesi için 326 sandalyeye ulaşması gerekirken, ilk açıklanan sonuçlara göre Boris Johnson’ın liderliğindeki Muhafazakar Parti salt çoğunluğu sağlayarak tek başına iktidar oldu.

Boris Johnson’dan ilk açıklama
İlk gelen sonuçlara göre seçimi 86 sandalye önde götüren Muhafazakar Partisi lideri Boris Johnson, ilk açıklamayı sosyal medya hesabından yaptı. Johnson, "Ülke genelinde oy veren, gönüllü olan, aday olan herkese teşekkür ederiz. Dünyanın en büyük demokrasisinde yaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey Katılım bankacılığı ile hayatımıza giren 10 şey
Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladıAhmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin ilkelerini açıkladı
Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

En Çok Okunan Haberler

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Seçim hezimetinin ardından istifa kararı!

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

İngiltere'de Muhafazakar Parti tek başına iktidara geldi

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Mucize Doktor'a Doktor Ela damga vurdu! Sosyal medyayı salladı

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Başakşehir Almanya'da tarih yazdı!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

Atama kararları Resmi Gazete'de!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Gökçek 'sızdırıldı' diyerek İmamoğlu'nun görüntülerini paylaştı!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Kurum'a: Yazılısını göreceğim

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Ankara'da ses getirecek açıklama! Birkaç hafta içinde...

Diğer Haberler
Ahmet Davutoğlu açıklama yapıyor (Gelecek Partisi tanıtım toplantısı)

Ahmet Davutoğlu açıklama yapıyor

Ahmet Davutoğlu'nun partisi Gelecek Partisi'ne bir belediye başkanlığı!

Yeni partide 'belediye başkanı' sürprizi!

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Cem Uzan'dan Davutoğlu ve Babacan hakkında sert sözler

Atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı

Atama kararları Resmi Gazete'de!

TBMM Genel Kurulu'nda 'Şehitlerin parasını ver' tartışması

Meclis'te gerginlik! 'Şehitlerin parasını ver'

Davutoğlu’nun Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı'na sunuldu

Gelecek Partisi'nin kuruluş dilekçesi sunuldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.