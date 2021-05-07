İngiltere'de Muhafazakar Parti solun kalelerinden Hartlepool'da ilk kez milletvekili çıkardı

Birleşik Krallık'ta dün; İngiltere'de yerel seçimler, İskoçya ve Galler'de ise bölgesel seçimler yapıldı. Bu seçimlerde oy sayımı sürüyor. Hartlepool bölgesinde boşalan milletvekilliği için yapılan ara seçimi ise iktidardaki Muhafazakar Parti kazandı. İngiltere, ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin bu bölgede 47 yıl sonra seçimi kaybetmesini tartışıyor.

Sonuçlar, İşçi Partisi için "felaket'", bölgede ilk kez milletvekili çıkaran Muhafazakar Parti için ise "büyük bir zafer" olarak yorumlanıyor.

Hartlepool, 1974 yılında seçim bölgesi ilan edildi. O tarihten sonra bölgede hep İşçi Partisi milletvekili çıkardı.

İşçi Partisi'nden milletvekili Mike Hill'in Mart ayında istifa etmesi üzerinde yapılan ara seçimlerde 16 aday yarıştı.

Sandıktan birinci çıkan isim ise 15 bin 529 oy alan Muhafazakar Parti adayı Jill Mortimer oldu. Mortimer, İşçi Partisi'nden rakibi Paul Williams'a yaklaşık 7 bin oy fark attı.

Sonuçlar için "tarihi" diyen Mortimer, Muhafazakar Parti'nin bölgeden çıkardığı ilk milletvekili olmaktan gurur duyduğunu söyledi ve "Aynı zamanda bu bölgeden seçilen ilk kadın milletvekiliyim" dedi.