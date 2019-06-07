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İngiltere’de Muhafazakârlar yeni liderini arıyor

07.06.2019 19:59 | Son Güncelleme

İngiltere’de Muhafazakâr Parti’nin genel başkanlığını bırakma kararı alan Başbakan May’in halefi Pazartesi günü başlayacak olan seçim sürecinin ardından belli olacak.

İngiltere’de Muhafazakârlar yeni liderini arıyor

Söz konusu koltuk için halihazırda 11 aday bulunuyor.İngiltere’de Muhafazakâr Parti’nin genel başkanlığından ayrılma kararı alan Başbakan Theresa May’in yerine geçecek ismin belirleneceği süreç önümüzdeki Pazartesi günü başlıyor. May’in halefi olmak için su ana dek 11 isim aday oldu, ancak siyasi gözlemciler seçilme şansı düşük olan adayların önümüzdeki günlerde yarıştan çekilebileceğini belirtiyor. İngiltere’nin siyasi geleneklerine göre, iktidardaki partinin genel başkanı aynı zamanda başbakanlık görevini de üstleniyor. Theresa May’in de yeni genel başkan seçilene dek başbakanlık görevine devam edip, daha sonra bu görevi halefine devretmesi bekleniyor. Bunun da büyük olasılıkla Temmuz ayının sonunu bulacağı ifade ediliyor.

May artık Brexit ile ilgilenmeyecek

Bu takvime göre Theresa May her ne kadar yaklaşık iki ay daha İngiltere başbakanı olarak görev yapacak olsa da, sözcüsünün verdiği bilgiye göre bundan böyle ülkesinin Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış süreci ile ilgili konularla ilgilenmeyecek. İngiltere Parlamentosu, Theresa May tarafından hazırlanan Brexit planını üç kez veto etmiş, Başbakan May de kendi partisinden bu planla ilgili yeterince destek göremediğini belirterek genel başkanlıktan ve dolaylı olarak başbakanlıktan istifa kararı almıştı.

Favori Boris Johnson

Muhafazakâr Parti yönetimi 20 Haziran’a kadar adaylar arasından belirlenecek iki ismi yaklaşık 100 bin parti delegesinin oyuna sunacak. Brexit’in en sert savunucularından İngiltere eski Dışişleri Bakanı Boris Johnson adaylar arasında favorilerden biri olarak gösteriliyor. Ancak Muhafazakâr Parti’deki iktidar mücadeleleri geleneksel olarak sürprizlere açık olabiliyor. İngiltere’nin AB’den ayrılma tarihi olarak şu an için 31 Ekim 2019 öngörülüyor.

AFP/ET,JD

©Deutsche Welle Türkçe

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