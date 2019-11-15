İngiltere'de muhalefet, her sorunda göçmenleri suçlayan politikacılara videoyla karşılık verdi

LONDRA (AA) - İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, ülkedeki her sorun için göçmenleri suçlayan politikacılarla dalga geçen bir video yayımladı.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Twitter'dan yaptığı açıklamada, politikacıların göçmenleri suçlamaya başvurmasının fikirlerinin tükendiği anlamına geldiğini belirtti.

Corbyn, bu mesajıyla bir video paylaşarak, göçmenlerin suçlanmasının sebeplerini esprili şekilde ortaya koydu.

Bir politikacıyla onu dinleyen seçmenlerin yer aldığı video, şikayetlerle başlıyor.

Bir kadın, okulların durumu ve yeterli öğretmen olmamasından şikayet ederken, erkek bir seçmen de annesinin ameliyat olması gerektiğini ancak 6 aydır beklediğini söylüyor.

- "Ali yüzünden"

Sosyal konut yardımının yetersizliği de dile getirilirken, politikacı, "Hepinizin kızgın olduğunu biliyorum. Ancak bunun tek bir basit açıklaması var. Tüm bunlar, onun suçu diyerek." kalabalık içindeki Ali isimli birini gösteriyor.

Bunun üzerine ameliyat olmak için 6 aydır bekleyen kadınla, Ali'nin ne gibi bir ilgisinin olduğu sorulunca, "Çünkü o bir göçmen. Ali'den kurtulursak hastanelerde bekleme süresi kısalacaktır. Çünkü daha fazla doktor olacak." diyor.