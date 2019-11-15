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İngiltere'de muhalefet, her sorunda göçmenleri suçlayan politikacılara videoyla karşılık verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 19:54 | Son Güncelleme

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin yayımladığı videoda, göçmenlerin suçlanmasının asıl sebebinin politikacıların yanlış uygulamaları olduğu belirtildi

LONDRA (AA) - İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi, ülkedeki her sorun için göçmenleri suçlayan politikacılarla dalga geçen bir video yayımladı.

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Twitter'dan yaptığı açıklamada, politikacıların göçmenleri suçlamaya başvurmasının fikirlerinin tükendiği anlamına geldiğini belirtti.

Corbyn, bu mesajıyla bir video paylaşarak, göçmenlerin suçlanmasının sebeplerini esprili şekilde ortaya koydu.

Bir politikacıyla onu dinleyen seçmenlerin yer aldığı video, şikayetlerle başlıyor.

Bir kadın, okulların durumu ve yeterli öğretmen olmamasından şikayet ederken, erkek bir seçmen de annesinin ameliyat olması gerektiğini ancak 6 aydır beklediğini söylüyor.

- "Ali yüzünden"

Sosyal konut yardımının yetersizliği de dile getirilirken, politikacı, "Hepinizin kızgın olduğunu biliyorum. Ancak bunun tek bir basit açıklaması var. Tüm bunlar, onun suçu diyerek." kalabalık içindeki Ali isimli birini gösteriyor.

Bunun üzerine ameliyat olmak için 6 aydır bekleyen kadınla, Ali'nin ne gibi bir ilgisinin olduğu sorulunca, "Çünkü o bir göçmen. Ali'den kurtulursak hastanelerde bekleme süresi kısalacaktır. Çünkü daha fazla doktor olacak." diyor.

Ali ise "Aslında ben bir doktorum." diye karşılık veriyor.

- "Büyük şirketlere vergi indirimi sağlanırken, kamu hizmetlerine para harcanmıyor"

Politikacı, kamu hizmetlerindeki kesinti, konut, hastane gibi tüm sorunlar için "Bunun sebebi yeterli paramız olmaması." diyerek eline paraların taştığı bir çantayı alıyor ve tüm kaynakların Ali'ye harcandığını söylüyor.

Ancak politikacı, bu arada çantayı şatafatlı bir koltukta oturan büyük bir şirketin üst düzey yöneticisine veriyor. Politikacı, bunun sebebinin sorulması üzerine, "istihdam yarattığı için büyük firmaya vergi indirimi sağlandığını ve bu konuda endişe edilmemesi gerektiğini" ifade ediyor.

Seçmenlerin tepkileri artarken politikacı, "Ben de konut, sağlık sistemi, eğitime daha fazla para harcamak isterim. Ama ellerim bağlı. Varlıklı şirketlere büyük vergi indirimleri sağlamak zorundayım. Çünkü, Ali yüzünden." diyor.

- "Yozlaşmış sistemi" yıkmayı vadediyor

Corbyn, seçim kampanyasına başlarken "elitlere" karşı koyarak "yozlaşmış sistemi" yıkma vaadinde bulunmuş ve "vergi kaçakçılarının, üçkağıtçı patronların, çevreye büyük zarar verenlerin peşine düşeceklerini" söylemişti.

Corbyn, iktidara gelmesi durumunda en zengin yüzde 5'lik kesimden daha fazla vergi alınacağını da belirtmişti.

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