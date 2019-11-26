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İngiltere'de Müslüman Bakan, Başbakan'ın çarşaflı kadınları 'banka soyguncuları'na benzetmesini kınamadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 23:01 | Son Güncelleme

İngiltere'de Müslüman Bakan, Başbakan'ın çarşaflı kadınları 'banka soyguncuları'na benzetmesini kınamadı

LONDRA (AA) - İngiltere'de Müslüman Maliye Bakanı Sajid Javid, 7 kez sorulmasına rağmen Başbakan Boris Johnson'ın çarşaflı kadınları 'banka soyguncuları' ve 'posta kutuları'na benzettiği açıklamasını kınamaktan kaçındı.

Javid'e seçim kampanyası için bulunduğu Bolton kentinde Johnson'ın Müslüman kadınlar hakkındaki sözleri hatırlatıldı.

Johnson'ın 'banka soyguncuları' ve 'posta kutuları' ifadelerini kendisinin de kullanıp kullanmayacağı sorulan Javid, "Başbakan'ın kendisine bu soru defalarca soruldu ve neden o dili kullandığını açıkladı. Bu, Müslüman olsun ya da olmasın kadınların ne giyip giyinmeyecekleri konusunda haklarını savunmakla ilgiliydi." dedi.

Pakistan göçmeni bir aileden gelen Maliye Bakanı, "Belli bir bağlam içindeyse çarşaflı kadınlar için banka soyguncuları ve posta kutuları denebileceğini mi düşüyorsunuz?" diye sorulması üzerinde de "Bu sizin yorumunuz, benim değil." ifadesini kullandı.

Javid, aynı konu tekrar gündeme getirilince, "Başbakan'ın geçmişte yazdığı yazılardan bahsediyorsunuz. Sanırım bunun açıklamasını yaptı." diye konuştu.

Maliye Bakanı, konu farklı açılardan toplam 7 kez sorulsa da Johnson'ın ifadeleri aleyhine değerlendirme yapmadı.

- Muhafazakar Parti hakkındaki İslamofobi iddiaları

Britanya Müslüman Konseyinden (MCB) bugün yapılan açıklamada, iktidardaki Muhafazakar Parti, İslamofobiye hoşgörüyle yaklaşmakla suçlanmıştı.

Müslümanların İslamofobi tehdidiyle karşı karşıya kaldığı ifade edilen açıklamada, "Bu, özellikle İslamofobiye inkar, ret ve hileyle yaklaşan Muhafazakar Partide akut bir meseledir. Muhafazakar Partinin İslamofobiye hoşgörülü yaklaştığı, toplumda artmasına izin verdiği ve bu tür bir ırkçılığın kökünü kazımak için gerekli önlemleri alamadığı birçok Müslüman tarafından çok açık bir şekilde görülmektedir." ifadesi kullanılmıştı.

İngiltere'de İşçi Partisi ve Liberal Demokratlar, İslamofobinin "kökenleri ırkçılığa dayanan, İslam'ı ve Müslüman gibi algılananları hedef alan bir tür ırkçılık" olarak tanımlanmasını kabul ederken, iktidardaki Muhafazakar Parti henüz bu yönde bir adım atmadı.

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Anahtar Kelimeler:
Boris Johnson ingiltere islamofobi Müslüman Sajid Javid

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