İngiltere'de Müslüman bakanın Trump onuruna verilen yemeğe davet edilmemesi

Başbakanlığın "içişleri bakanlarının davet edilmediği" şeklindeki açıklamasına rağmen Javid'in selefi Amber Rudd'ın Kasım 2016'da Kolombiya Devlet Başkanı ve Temmuz 2017'de İspanya Kralı onuruna verilen yemekte yer aldığı belirtildi. Eski içişleri bakanlarından İşçi Partili Jacqui Smith de ziyarette bulunan liderlerin onuruna verilen her yemeğe gittiğini açıkladı.

Davet edilmemesini "tuhaf" bulduğunu vurgulayan Javid, sebebin Müslüman olmasından kaynaklanıp kaynaklanmadığına ilişkin bir soru üzerine "Hayır, bunu söylemiyorum. Gerçekten de bilmiyorum." diye konuştu.

Javid, BBC Radyoya verdiği röportajda, Kraliçe 2. Elizabeth'in Trump onuruna verdiği yemeğe neden davet edilmediğini ilişkin olarak, "Bilmiyorum. Sordum ama bilmiyorum. Bana içişleri bakanlarının davet edilmediği söylendi." dedi.

- Soru cevapsız kaldı

İngiliz basınına konuşan bir Başbakanlık Sözcüsü, Javid'in davet edilmemesinin gerekçesini, "hükümet üyelerine ayrılan yer sayısı" olarak gösterdi.

İçişleri Bakanı davet edilmezken neden Çevre Bakanı ya da içişleri bakanına bağlı polis şeflerine neden yer ayrıldığına izah getirmeyen sözcü, ABD'den bir talep gelmediğini de söyledi.

Aralarında Çevre Bakanı Michael Gove'un da olduğu daha alt düzey bakanların davet edilmesine rağmen, içişleri bakanlığı gibi bir görevi üstlenen Javid'in yemeğe çağrılmaması Müslümanlar arasında da tepkiye neden oldu.

- "Endişe ediyorum"

İngiltere Parlamentosunun üst kanadı Lordlar Kamarası üyesi Sayeeda Warsi, sosyal medya hesabından röportajı paylaşarak, davet edilmeme sebebini sunucunun, bakanın ve kendilerinin bildiğini belirtti.

Başbakanlığın neden Javid'in davet edilmediğini açıklığa kavuşturması gerektiğini kaydeden Warsi, "Yabancı ülkelerin kökenler ve geçmişlere göre kimin kabul edilir, kimin kabul edilmez olduğunu söylemeye başlayıp başlamadığından endişe ediyorum." mesajı verdi.