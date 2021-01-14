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İngiltere’de Müslüman kız öğrenciye skandal baskı

14.01.2021 12:50 | Son Güncelleme:
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İngiltere’de 12 yaşındaki Siham Hamud adlı Müslüman kız öğrenciye okul yönetimi tarafından "eteğinin boyunu kısalt" şeklinde uyarı yapıldığı ortaya çıktı.

İngiltere’de 12 yaşındaki Siham Hamud adlı Müslüman kız öğrenciye okul yönetimi tarafından "eteğinin boyunu kısalt" şeklinde uyarı yapıldığı ortaya çıktı. Okul yönetiminin ayrıca kız öğrencinin ailesini yasal işlem başlatmakla tehdit ettiği belirtildi.
İngiltere’nin başkenti Londra’nın batısındaki Hillingdon’da 12 yaşındaki Siham Hamud’un Aralık ayında okul yönetimi tarafından eteğinin boyunun uzun olduğu gerekçesiyle eve gönderildiği ortaya çıktı. Hamud okul yönetiminin kendisine "eteğinin boyunu kısalt" şeklinde uyarı yaptığını ve dini inançları nedeniyle zorbalığa uğradığını ifade etti. Şu an korona virüs kısıtlamaları kapsamında uzaktan eğitim gören Siham Hamud, "Kendimi dışlanmış hissettiriyor. Beni dinim için kabul etmiyorlar ve bu yanlış" diye konuştu.

"Okul beni yasal işlem başlatmakla tehdit ediyor"
Siham’ın 55 yaşındaki babası İdris Hamud, kızının dini inançları nedeniyle eğitim almasının engellendiğini belirterek, "Siham’ın tek yapmak istediği sınıf arkadaşlarından birkaç santimetre daha uzun bir etek giymek. Okulun neden bu kadar sorunlu olduğunu bilmiyorum" ifadelerini kullandı. Baba Hamud, “Okul beni yasal işlem başlatmakla tehdit ediyor, ancak onu daha uzun bir etek giymeye zorlamıyorum. Bu onun inancı ve onun kararı" dedi.
Okul yönetiminin 9 Aralık’ta Siham Hamud’un ailesine mektup gönderdiği ortaya çıktı. Mektupta, “Siham’ın devamsızlığı izinsiz olarak kaydediliyor. İzinsiz devamsızlık, çocuğunuzun ebeveyn konumunda bulunan veya günlük bakımını sürdüren yetişkinlere karşı para cezası verilmesi veya yasal işlem yapılması ile sonuçlanabilir. Yasal süreç, bir ceza bildirimi veya sulh mahkemesine çağrı şeklinde olabilir. Derhal tam okul üniformasıyla okula gitmesini sağlayarak kızınıza ve okula destek olmanızı isteniyorum" denildi.
Okul Müdürü Nigel Clemens ise yaptığı açıklamada, "Bu konu şu anda resmi okul şikayetleri politikası çerçevesinde incelemeye tabi tutulmaktadır. Bu nedenle şu anda daha fazla yorum yapmak uygun olmayacaktır" ifadelerini kullandı.
Söz konusu okul, kız öğrencilerin okula resmi forma tedarikçisinden alınan siyah pantolon veya siyah pileli etekle gelmesi gerektiğini belirtiyor.

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